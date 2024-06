Helmut Lang Resort 2025 mang đến phong cách sắc sảo và tinh tế

Helmut Lang là một nhà thiết kế đại tài, người đã đi tiên phong trong việc đổi mới thời trang xa xỉ, đưa những món đồ vốn thuộc thời trang giá rẻ thành những món đồ đắt tiền. Bên cạnh đó, Helmut Lang cũng là người tiên phong trong việc ra mắt các bộ sưu tập trên nền tảng số.

Đã 19 năm kể từ khi Helmut Lang nghỉ việc tại thương hiệu cùng tên của mình, và cuối cùng là sự rời bỏ ngành thời trang để tham gia vào thế giới nghệ thuật. Trước khi rời đi, nhà thiết kế người Áo đã đi tiên phong trong một ngôn ngữ thiết kế mới, một ngôn ngữ thiết kế tiên phong cho phong cách phản văn hóa trong thời trang xa xỉ, từ những kiểu dáng lưỡng tính và hàng may mặc tiện dụng đến chủ nghĩa tối giản tinh túy và những đường cắt may sắc sảo. Trong khi Lang vẫn ẩn dật với thế giới thời trang, di sản của ông tồn tại trong lĩnh vực thời trang, truyền cảm hứng cho một danh sách phong phú các nhà thiết kế và thương hiệu, bao gồm Matthew Williams cho Givenchy, Rick Owens và Alexander Wang. Ngày nay, nhà thiết kế trẻ Peter Do đang được chọn mặt gửi vàng để viết tiếp chương mới cho thương hiệu đình đám của ông.

Khi các sản phẩm Helmut Lang Pre-Fall 2024 bắt đầu có mặt tại các cửa hàng, Peter Do đã tiết lộ lookbook cho bộ sưu tập Resort 2025 của nhãn hiệu. Là sản phẩm theo mùa thứ tư của Peter Do dành cho Helmut Lang, bộ sưu tập mới nhất bao gồm sự kết hợp giữa trang phục nam và nữ trong một bảng màu tinh tế với các màu đơn sắc, xám, xanh kaki đậm cũng như dải màu xanh lam.

Khi cập nhật và tái tạo DNA của Helmut Lang thành một thứ gì đó mềm mại hơn và dễ mặc hơn nhiều, các sản phẩm của Resort 2025 xuất hiện dưới dạng một loạt trang phục thường ngày đa năng và có thể xếp lớp, dưới dạng áo len, quần jean, áo sơ mi, quần dài và áo khoác ngoài.

Nhằm đáp ứng thời tiết chuyển mùa và những dịp có thể dành cho quần áo, dòng sản phẩm này bao gồm nền tảng cho kiểu dáng thiên về phong cách sang trọng, giản dị và thông minh pha chút biến tấu sang tinh tế của khu phố thượng lưu. Điều này có thể được thực hiện thông qua sự kết hợp đa dạng của các loại trang phục, bao gồm áo sơ mi hơi quá khổ, quần jean ống côn, váy ôm sát, áo khoác có ve, áo khoác bomber và váy trơn, bồng bềnh.

Hãy xem bộ sưu tập Resort 2025 của Helmut Lang trong bộ sưu tập dưới.

