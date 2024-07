'Gái bốn con' Blake Lively khoe vóc dáng với bra top

Blake Lively đăng trên Instagram loạt ảnh mới để quảng bá phim It Ends with Us. Cô diện bộ đồ thiên thần lấy cảm hứng từ nhân vật trong vở ballet Kẹp hạt dẻ. Ngôi sao Gossip Girl chú thích: "Đây là lần gần nhất tôi có thể chạm tới giấc mơ nàng tiên mận đường".

Blake Lively xúng xính trong bộ đầm xòe. Ảnh: Instagram

Dưới bài đăng, bà xã Ryan Reynolds nhận cơn mưa lời khen của bạn bè, người hâm mộ với phong cách này. Chiếc áo bralette nhỏ xíu đính sequin tôn lên đường cong của bà mẹ bốn con và giúp cô khoe cơ bụng săn chắc. Blake thả mái tóc vàng bồng bềnh và tạo thêm vẻ quyến rũ với khuyên tai dài.

Ngôi sao U40 được ví như công chúa trong bộ trang phục màu trắng. Ảnh: Instagram

Blake Lively sắp ra mắt bộ phim lãng mạn It Ends with Us dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của Colleen Hoover. Hồi tháng 4, trò chuyện với tạp chí People, tác giả Colleen khen ngợi diễn xuất của Blake trong phim: "Không có đủ từ ngữ để miêu tả tài năng phi thường của cô ấy. Blake Lively thực sự đã thổi hồn vào nhân vật Lily Bloom theo cách vượt quá sự mong đợi của tôi. Khi diễn xuất, Blake đã bổ sung rất nhiều chiều sâu và sự phức tạp cho nhân vật".

Bộ phim phát hành vào tháng 8 đánh dấu sự trở lại của Blake Lively sau khi sinh con. Cô và tài tử Ryan Reynolds chào đón con thứ tư vào đầu năm ngoái. Nữ diễn viên đã trải qua bốn năm tạm ngừng công việc diễn xuất để tập trung nuôi con, chăm sóc gia đình và kinh doanh thương hiệu đồ uống riêng.

Blake Lively kết hôn với ngôi sao Deadpool năm 2012. Họ gặp gỡ trên trường quay phim Green Lantern năm 2011, làm bạn một thời gian mới hẹn hò. Cặp sao lượt lượt sinh ba con gái là James 9 tuổi, Inez 7 tuổi, Betty 4 tuổi và em bé một tuổi chưa tiết lộ tên, giới tính.

