Dụi mắt với bộ đồ đi hát gây xôn xao mạng xã hội của người đẹp An Giang

Hình ảnh đi hát vô cùng quyến rũ của Thiên Hương.

Thiên Hương là một trong những người đẹp tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc, đạt được thứ hạng cao. Tuy nhiên, cô chưa khi nào chạm tay được tới vương miện. Vì thế, khao khát được chinh phục các cuộc thi sắc đẹp luôn bùng cháy trong cô.

Sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Hương có thêm nhiều người hâm mộ hơn. Bên cạnh đó, cô cũng là gương mặt đắt show sự kiện, được các nhãn hàng quan tâm. Sắc vóc của chân dài An Giang ngày càng hoàn thiện hơn, nhận được sự yêu mến của công chúng.

Ngoài danh hiệu người đẹp, Thiên Hương từng nhiều lần thể hiện tài năng ca hát. Hình ảnh mới nhất của cô gây sốt cộng đồng mạng khi được nhắc tới với tên gọi "người đẹp đi hát". Có giọng hát, có hình thể, Thiên Hương tạo nên phần trình diễn mãn nhãn.

Video ghi lại phần trình diễn của Thiên Hương mặc bodysuit vừa hát vừa thể hiện vũ đạo quyến rũ tạo viral lớn trên mạng xã hội. Được biết, trang phục cô mặc do nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển thực hiện.

Trang phục được sử dụng chất liệu vải màu nude, tiệp với màu da một cách hoàn hảo. Vì thế, những chi tiết đính kết trên trang phục màu đen càng nổi bật, khiến người nhìn liên tưởng họa tiết được vẽ lên da. Phần đuôi váy có những thiết kế tua rua tạo hiệu ứng về mặt thị giác khi cô chuyển động.

Người hâm mộ dành rất nhiều lời khen ngợi cho Thiên Hương khi lấn sân ca hát. Tuy nhiên, bản thân cô vẫn chưa có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp làm ca sĩ chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Thiên Hương khoe hình thể nóng bỏng chuẩn danh hiệu Best in Swimsuit - Top 10 Miss Grand Việt Nam 2022.

Thiên Hương được nhắc tới nhiều hơn khi cô ghi danh cuộc thi The New Mentor 2023. Chân dài An Giang có chiều cao 1,73m cùng số đo 3 vòng: 86 - 61 - 94cm.

Đến với cuộc thi, Thiên Hương trải lòng: "Thiên Hương là cô gái đại diện cho sự tâm huyết, chiến đấu và tinh thần lãnh đạo của người phụ nữ Việt Nam. Công việc hiện tại của Hương là người mẫu, doanh nhân trẻ (F&B) và giảng viên đào tạo người mẫu.

Thiên Hương yêu nghề người mẫu và lý do Thiên Hương tham gia The New Mentor vì Hương muốn được cống hiến nhiều hơn cho làng mẫu Việt Nam. Hương muốn truyền cảm hứng cho người mẫu trẻ Việt Nam bằng sự quyết tâm, chỉnh chu và nỗ lực của chính mình. Bởi vì Hương tin rằng: ‘Khi chúng ta đem tình yêu vào điều chúng ta đang làm, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại một kết quả xứng đáng’”.

Thiên Hương là chân dài dẫn đầu bình chọn tại The New Mentor khi có 13 nghìn lượt thích và thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ.

