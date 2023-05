Diễm My hút trọn mọi ánh mắt với váy “không nội y”

Diễm My đang có khoảng thời gian tham gia các hoạt động showbiz một cách tích cực. Ngoài làm diễn viên, cô còn tham gia gameshow, chương trình truyền hình thực tế và làm giám khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Diễm My chọn thiết kế xẻ cổ sâu, khoe vòng một nửa kín nửa hở với trang phục từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Trang phục màu trắng còn có chi tiết xẻ đùi cao giúp cô khoe chân thon dài. Diễm My nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ cho khoảnh khắc bước đi khoe thần thái chẳng kém các hoa hậu.

Trong nhiều năm làm nghệ thuật, Diễm My luôn duy trì phong độ về sắc vóc. Trong đó, gu thời trang của cô luôn được đánh giá cao. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thời trang mãn nhãn từ khoảnh khắc chụp photoshoot tới khi tham gia các sự kiện giải trí, hay cả trên phim.

Một trong những kiểu váy được Diễm My lăng xê thành công là trang phục khoe vòng một. Thiết kế tôn vòng một cho phái đẹp được sử dụng rất nhiều phom dáng khác nhau. Sự sáng tạo trong thời trang mang tới nhiều lựa chọn cho người mặc. Tuy nhiên, để ghi điểm với những mốt váy áo tôn vòng một, bạn cần biết được thiết kế nào phù hợp với bản thân.

Bởi, bên cạnh những thiết kế tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm cho phụ nữ một cách khéo léo thì có những thiết kế đi quá giới hạn. Bởi, nhiều nàng mặc trang phục tôn vòng một quá mức dễ tạo nên những hình ảnh chưa đẹp mắt và nghiêm trọng hơn là gây phản cảm, gặp sự cố ngoài tầm kiểm soát...

Trong bộ sưu tập váy áo tôn vòng một, Diễm My lăng xê nhiều mốt khác nhau. Cô mặc váy áo xẻ cổ sâu, áo croptop, áo bra, áo dáng corset... Mỗi item được sử dụng hiệu quả trong từng bối cảnh khác nhau giúp nữ diễn viên luôn quyến rũ, hút trọn mọi ánh nhìn.

Để ghi điểm với phong cách thời trang, Diễm My hay các nghệ sĩ nói chung đều cần tới nhiều yếu tố. Thân hình săn chắc, có gu thời trang, có ê kíp hỗ trợ... đều là những yếu tố cơ bản giúp hình ảnh một nghệ sĩ đẹp hơn trong mắt công chúng.

Diễm My thường mặc những trang phục của các nhà thiết kế trong nước. Với những trang phục gợi cảm, mỹ nhân Việt thường sẽ phải thử đồ để cân chỉnh size phù hợp cơ thể. Trong các sự kiện quan trọng, nhiều sao Việt sẽ đặt may thiết kế riêng để đo ni đóng giày với hình thể, xuất hiện chỉn chu và gợi cảm nhất theo mong muốn.

Trong những thiết kế tôn vòng một, váy áo cut out cũng nằm trong lựa chọn của Diễm My. Tuy mức độ phủ sóng không nhiều nhưng váy cut out đang là một trong những mốt thời trang được yêu thích. Diễm My mặc thiết kế váy lụa mỏng manh, yêu kiều với những đường cut out tinh tế.

Mỗi trang phục mặc lên người sẽ giúp các cô gái thể hiện được tính cách thời trang riêng. Với Diễm My, người hâm mộ thấy ở cô sự đa dạng về phong cách, luôn biến đổi không ngừng và chọn lọc style phù hợp với bản thân.

