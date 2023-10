Diễm My 9X quyến rũ với mốt áo nhỏ xíu, cắt khoét đúng vị trí "hiểm" trước khi lấy chồng

Diễm My 9X khoe dáng đẹp gợi cảm trong bộ hình mới.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Diễm My 9X gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh khoe dáng đẹp quyến rũ với mẫu đầm trắng nằm trong bộ sự tập "Sculpture" đến từ NTK Phan Đăng Hoàng. Trang phục với phần áo nhỏ xíu, chỉ vừa che đủ vòng 1, kết hợp cùng chi tiết cut-out lạ mắt, tôn bờ vai thon và vòng eo săn chắc. Phần váy bồng bềnh, làm hoàn toàn bằng chất liệu vải cotton tự nhiên. Cô kết hợp cùng phụ kiện là chuỗi vòng cổ ngọc trai đắt giá. Nữ diễn viên "1990" make up nhẹ nhàng, chọn kiểu tóc buộc nửa đầu, uốn xoăn buông lơi, dài đến tận eo càng làm tăng thêm vẻ thu hút, bắt mắt.

Thần thái cùng sắc vóc của Diễm My 9X nổi bật trong thiết kế màu trắng này.

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượt tương tác cao từ người hâm mộ. Nhiều bình luận khen ngợi sao nữ đẹp quyến rũ đến mê hoặc trong thiết kế thời trang này. Thậm chí còn khen ngợi đây là lần diện áo ngắn, nhỏ đẹp nhất từ trước đến nay của Diễm My 9X. "Nhận không ra luôn đó My ơi. Bộ đồ hợp quá, kiểu đẹp sang và vẫn quyến rũ luôn", "Xuất sắc em My ơi, đẹp hơn cả lúc mẫu diện", "Nhìn bộ đồ ưng ghê, tôn dáng đẹp gợi cảm nhưng không hề phô phang",... là những bình luận của cư dân mạng.

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao "Tình yêu và tham vọng" diện mốt áo ngắn bằng gang tay này. Hầu hết đều được khen ngợi vì cách mix&match phù hợp, giúp tôn dáng đẹp gợi cảm trong chừng mực. Hơn nữa, với kiểu áo này, bạn nên chọn thiết kế vừa vặn, phù hợp với số đo hình thể, đồng thời chọn nội y đúng cách để tránh kém duyên trong mắt người nhìn.

Trước đó, cô nàng từng gây chú ý khi xuất hiện với kiểu áo croptop 10cm - nhiều người gọi vui đây là mẫu áo "ngắn nhất thế gian". Cô kết hợp cùng chân váy dài, cùng tông trắng trẻ trung, thanh lịch.

Ở một lần khác, người đẹp trông cá tính hơn khi kết hợp mốt buộc khăn buộc thành áo dáng croptop cùng quần jean cạp cao ống loe.

Vừa qua, ngôi sao “Mỹ nhân kế” gây chú ý khi xác nhận sẽ kết hôn vào cuối tháng 12 năm nay. Hiện tại, cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Song song với đó, cô nàng vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông lẫn mạng xã hội. Ngoài vai trò diễn viên,Diễm My 9X còn lấn sân làm MC, người mẫu ảnh nhờ vào sắc vóc và gu thời trang bắt mắt.

Thời gian gần đây, người đẹp không ngại làm mới mình với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Song tất cả đều giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, đằm thắm ở tuổi 33. Có hình thể cân đối, gương mặt xinh đẹp cùng thần thái thu hút, Diễm My 9X dễ dàng ghi điểm với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Có khi công chúng thấy cô xuất hiện với những dáng váy tối giản, thanh lịch và sang trọng nhưng cũng lúc người đẹp diện những chiếc áo có dáng croptop, thiết kế cut-out lạ mắt,... Công việc làm mẫu ảnh, diễn viên cũng cho cô có cơ hội thử sức và làm mới mình với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Diễm My 9X được khen ngày càng đẹp đằm thắm ở tuổi 33.

Cùng xem thêm một số lựa chọn thời trang trước khi lên xe hoa của Diễm My 9X:

Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô thường chọn diện những dáng váy ôm sát body, thiết kế trễ vai, xẻ sâu giúp khoe được tỷ lệ cơ thể đẹp. Trắng, đen là hai tông màu yêu thích của Diễm My.

Diễm My 9X không ngại diện những mốt đồ cắt khoét lạ mắt. Thiết kế đã được tính toán cẩn thận để tránh gây phản cảm.

Nữ diễn viên phối đồ trẻ trung, cá tính hơn ở đời thường với kiểu áo thun ôm sát kết hợp cùng chân váy dáng dài.

Cũng có khi nữ nghệ sĩ hóa nàng thơ trên đường phố với mẫu đầm hoa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]