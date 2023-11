Diễm My 9X đẹp trong veo với váy cưới

Diễm My 9X là một trong những mỹ nhân nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi công bố sẽ kết hôn vào cuối năm nay, vừa qua người đẹp nhanh chóng nhận về nhiều chú ý khi công khai ảnh cưới. Qua những shoot hình được chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy nữ diễn viên chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi, chất liệu thun lụa cùng phom dáng đơn giản đổ ôm sát thân, sánh đôi với bạn đời trong bộ suit tinh tế.

Diễm My 9X cũng chia sẻ: "Bộ ảnh chụp những nơi My Vinh từng hẹn hò ở Melbourne. Tụi My cứ đi thong dong, dừng lại ngắm cảnh hay tấp vào 1 quán cafe ven đường, rồi chụp những khoảnh khắc tự nhiên và cảm xúc nhất".

Khung ảnh cưới lãng mạn, đậm chất thơ của cô nàng.

Nữ diễn viên cho hay, bộ ảnh được chụp theo cách tự nhiên, trong trẻo.

Có thể thấy, những shoot ảnh trong bộ hình lần này đều theo thiên hướng trong trẻo, tự nhiên. Khước từ những mẫu váy áo đính kết ấn tượng hay quá cầu kỳ, chiếc váy mà Diễm My 9X chọn mặc mang vẻ đẹp rất tinh giản nhưng phù hợp với vóc dáng của cô. Phần lúp đội đầu cũng không cầu kỳ mà chỉ đơn giản là miếng voan được cắt may khéo léo. Nhưng chính sự nhẹ nhàng này lại làm người xem rung cảm.

Cô chọn mặc váy cưới đơn giản của nhà mốt Lâm Gia Khang.

Trang phục may theo phom ôm cơ thể, có phần cổ khoét bầu tạo độ gợi cảm.

Chú rể mặc sơ-mi linen đồng điệu với cô dâu.

Trước đó, trong tấm thiệp cưới được chia sẻ, Diễm My 9X cũng cho thấy cô chọn một chiếc váy cưới nhẹ nhàng có phần cúp đơn giản. Điều này mang đến dự đoán cô sẽ tiếp tục chọn phong cách tối giản cho ngày vui của mình. Nói một chút về tình yêu, người đẹp cho hay: "Tôi sống vì tinh thần nhiều hơn là vật chất, luôn đi lên bằng sức lực của mình và anh ấy cũng như thế. Tôi xây dựng cho mình cá tính độc lập không phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi không muốn bị hiểu nhầm là phải dựa dẫm bạn trai".

Cặp đôi chọn xu hướng tối giản trong thiệp đến ảnh cưới.

Diễm My là người đẹp có gu ăn mặc sang chảnh nhưng không quá cầu kỳ.

Cô thường nhận được nhiều lời khen với phong cách cá nhân.

Người đẹp ưu ái các thiết kế đơn sắc.

Thời trang khi đi ăn cưới cũng rất nền nã, thanh tân.

