Denim và đan dệt - hai chất liệu "hot" nhất Xuân Hè năm nay, phủ sóng đến cả xu hướng giày

Chủ Nhật, ngày 11/04/2021 08:33 AM (GMT+7)

Chất liệu denim và đan lát đang là hai xu hướng mạnh mẽ nhất mùa Xuân - Hè năm nay. Vì vậy, xu hướng giày cũng không nằm ngoài độ phủ sóng của hai chất liệu này. Mua sắm cứ denim hoặc đan mà tới thôi các nàng!

Đan và dệt

Giày đan, dệt và làm thủ công đang xuất hiện dày dặc trên các sàn diễn.

Quay trở lại những điều cơ bản, chúng ta đang thấy rất nhiều các sản phẩm thời trang được dệt và làm thủ công xuất hiện dày dặc trên các sàn diễn. Những đôi giày được đan hoặc dệt từ các vật liệu như da, sợi bông và dây thừng chính là những sản phẩm hoàn hảo đến chúng ta theo trend.

Những đôi giày được đan từ các chất liệu da, cói, rơm, sợi nhựa được săn đón khắp nơi.

Đây là thời điểm để các thương hiệu như Bally quay lại với di sản chế tác thủ công của họ.

Denim Dreaming

Do thời gian làm việc ở nhà (work from home) tăng lên, chúng ta đã ít mặc quần jeans hơn so với quần thể thao, vì vậy mùa Xuân - Hè 2021, các nhà thiết kế đã giúp chúng ta bù đắp những khoảng thời gian đã mất bằng những đôi giày denim.

Giày denim thì lại nói không với sự đơn giản, càng nhiều chi tiết phức tạp càng phong cách.

Giày denim thì lại nói không với sự đơn giản, càng nhiều chi tiết phức tạp, thậm chí đính nhãn và đinh tán càng phong cách và sành điệu. Xu hướng này không khỏi khiến chúng ta gợi nhớ đến cặp đôi vàng một thời Britney Spears và Justin Timberlake tại lễ trao giải American Music Awards 2001.

Khoảnh khắc cả hai xuất hiện trước công chúng với tư cách là một cặp đôi, diện trang phục denim on denim đồng bộ đã trở thành một khoảnh khắc lịch sử của thời trang thảm đỏ. Denim on denim, nhờ có sự xuất hiện đầy ăn ý của cặp sao, đã trở thành một xu hướng thời trang đại chúng và thịnh hành cho đến tận ngày hôm nay.

Tất cả đều là denim, từ chiếc nón cao bồi mà Justin đội hay chiếc túi xách tay nhỏ xinh mà Britney mang theo.

