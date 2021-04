Dắt thú cưng đi dạo, cô gái mặc váy mỏng như cánh chuồn để lộ vòng 3 kém duyên

Chủ Nhật, ngày 04/04/2021 19:20 PM (GMT+7)

Người đẹp đường phố dắt thú cưng đi dạo trong bộ váy "cánh chuồn" mỏng manh nhưng gây chú ý vì lớp nội y rõ mồn một khi bị ánh đèn phản chiếu.

Những chiếc váy màu đen luôn là item được nhiều phụ nữ ưa thích vì dễ mặc, dễ phối hợp. Các cô gái dưới 30 thường mắc phải "hội chứng không có gì để mặc" và mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy đau đầu khi đứng trước tủ quần áo với câu hỏi "hôm nay mặc gì?" dường như đã trở thành nỗi ám ảnh, thì chiếc váy đen chính là câu trả lời lý tưởng. Tuy nhiên, việc lựa chọn chất liệu cũng vô cùng quan trọng, dù là màu sắc cơ bản, tối giản nhưng nếu mặc không khéo thì rất dễ gây mất điểm.

Mới đây, một người đẹp đường phố dắt thú cưng đi dạo trong bộ váy "cánh chuồn" mỏng manh nhưng gây chú ý vì lộ vòng 3 "nửa vời" và lớp nội y rõ mồn một. Dù đã khéo léo mix áo bra ton sur ton nhưng vì bộ trang phục có chất liệu len mỏng nhẹ, chính vì thế độ co giãn ôm sát cơ thể dễ tôn thể hình "bom di động" gợi cảm vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm khi bị ánh đèn phản chiếu.

Người đẹp gây chú ý vì dắt thú cưng xuống phố trong bộ váy "cánh chuồn" mỏng manh, để lộ vòng 3 kém duyên.

Dù đã mix áo bra tối màu nhưng do chất liệu co giãn lại mỏng nên lớp nội y lấp ló dễ bị lộ khi có ánh đèn phản chiếu.

Ngược lại, không ít các cô gái nhờ cách phối đồ khéo léo mà trở thành "ngôi sao" đường phố trong chiếc váy đen tối giản mà vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ, quyến rũ, thời thượng lạ thường. Tưởng chừng như rất dễ được lòng các quý cô nhưng những bộ váy màu đen đã bị coi là biểu tượng "tang tóc", "đau buồn" và các nhà vận động xã hội học cũng lên án, đòi tẩy chay chúng kịch liệt vào những năm 1886 - 1888.

Nhiều quý cô trở thành "ngôi sao" đường phố trong thiết kế váy đen tối giản.

Trước đó, kiểu váy này từng bị phản đối gay gắt vì gắn mắc "đau buồn", "tang tóc".

Xuất hiện từ trước năm 1884, trong bức tranh Madam X được trưng bày ở bảo tàng Paris Salon của họa sĩ John Singer Sargent, hình ảnh một người phụ nữ diện chiếc Little Black Dress satin với 2 dây được đính đá và phần trên bó sát cơ thể, tôn vòng 1 hững hờ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Song, tư thế đứng cộng thêm trang phục có phần khêu gợi nên đã gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều khiến John buộc phải tháo dỡ nó.

Phải đến năm 1920, hình ảnh Coco Chanel diện chiếc đầm đen tay dài, phối cùng chuỗi ngọc trai xuất hiện trên tạp chí Vogue và tung hô nó như là "đồng phục của tất cả mọi phụ nữ", đã mở ra một kỉ nguyên "vô tiền khoáng hậu" cho Little Black Dress (LBD). Đó cũng chính là lời tiên tri cho sức sống trường tồn dai dẳng của đầm đen trên bản đồ thời trang qua nhiều thập kỷ.

Coco Chanel đã mở ra một kỷ nguyên mới cho những chiếc LBD khi xuất hiện trên tạp chí Vogue.

Đến năm 1947, Dior đã cho ra mắt bộ sưu tập New Look đã tạo nên cơn địa chấn trong làng mốt thế giới vì kiểu váy đen có phần trên ôm sát tôn eo thon, ngực đầy và phần dưới bồng bềnh để lộ đường cong hông hoàn hảo của phụ nữ. Điều này được coi là tuyên ngôn đòi lại sự công bằng cũng như quyền lợi cho phái đẹp vì đã phải trải qua giai đoạn kìm hãm, tiết chế của chiến tranh.

Ngày nay, những chiếc váy đen được thiết kế đa dạng về kiểu dáng, phong phú về chất liệu, được nhiều mỹ nhân chưng diện trong các dịp lễ quan trọng và là "hot item" không thể trong tủ đồ của mỗi cô gái. Karl Lagerfeld, Giám đốc Sáng tạo của Chanel từng nhận định rằng: "One is never over-dressed or underdressed with a Little Black Dress" (Người phụ nữ không bao giờ quá sơ sài hay quá cầu kỳ khi mặc một chiếc đầm đen).

