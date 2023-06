Daily Paper mang tông màu sống động vào bộ sưu tập resort

Đã ra mắt hai bộ sưu tập cho mùa Xuân/Hè 2023, Daily Paper chuẩn bị sẵn một loạt đồ dùng mùa hè cần thiết cho đợt ra mắt bộ sưu tập Resort. Được thiết kế để mặc cùng với các sản phẩm may mặc chính mang phong cách di sản của hãng hoặc để mặc riêng cho các hoạt động dã ngoại mùa hè khác nhau, các món đồ mới bao gồm áo hai lớp, áo sơ mi và quần short.

Mùa này, nhãn hiệu có nguồn gốc từ châu Phi, có trụ sở tại Amsterdam, đã lấy cảm hứng từ những đoạn đường bình dị của Thung lũng Paradise ở Ma-rốc. Được nhúng trong các tông màu hữu cơ, mềm mại, bộ sưu tập mới nhất mang đến những diễn giải về cảnh quan thiên nhiên. Các sản phẩm may mặc thông minh hơn như áo polo, áo bowling và quần ống côn sử dụng bảng màu đá trên vải lanh dễ mặc và vải dệt kim mịn. Trong số những món đồ này, tuyển tập áo sơ mi được in logo của thương hiệu, họa tiết mùa hè và in chữ lồng cổ điển, nâng cao cảm giác lưng trần.

Bộ đồ matching set gồm áo ba lỗ có gân, quần đùi áo sơ mi và áo phông cotton nhẹ tạo thành những bổ sung hàng ngày cho dòng sản phẩm Resort. Trong khi một chiếc áo phông và áo hoodie được in hình ảnh mô tả Thung lũng Thiên đường, các mặt hàng khác vẫn tối giản với tông màu xanh lam nhạt và tím gợi nhớ đến những thác nước ở đây.

Kết thúc bộ sưu tập, nhà mốt giới thiệu những chiếc dép slide màu đen làm từ da lộn với nhãn hiệu “Daily Paper”. Những đôi dép độc đáo này được tạo kiểu tinh nghịch với các sản phẩm may mặc trong lookbook của chiến dịch. Nó cũng có thiết bị đi bộ đường dài màu cam rực rỡ và các phụ kiện lâu năm của thương hiệu, đưa bộ sưu tập vào lĩnh vực gorpcore, thể hiện tính linh hoạt vô tận của nó.

