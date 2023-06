Con gái Johnny Deep gây ồn ào vì loạt trang phục thiếu chừng mực

Mới đây, bộ phim The Idol với nữ chính là Jocelyn do Lily-Rose Deep thủ vai đang nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau khi tập 1 với thời lượng 54 phút, có tựa đề Pop Tart and Rat Tales được phát sóng đã trở thành chủ đề gây tranh luận vì nội dung có nhiều cảnh 18+.

Hình ảnh nhân vật Jocelyn diện áo ngực siêu nhỏ, quần ngắn như nội y hay mặc váy xẻ sâu tới bụng đều bị cho là dung tục. Trước đó, bộ phim từng được công chiếu ở LHP Cannes. Tuy nhiên, The Idol cũng bị giới phê bình phim ảnh đưa ra những lời phản hồi không mấy tích cực khi có quá nhiều cảnh "nóng", khỏa thân và không truyền đạt được giá trị nghệ thuật, nhiều phân đoạn Lily-Rose Deep mặc hở quá đà với những bộ cánh khoe vòng 1, lộ hông.

Lily diện áo lót siêu nhỏ, quần ngắn thực hiện động tác vũ đạo nóng bỏng trong "The Idol".

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, The Idol giống như một bộ phim... khiêu dâm khi xem đến cảnh 2 nhân vật Jocelyn và Tedros đối thoại với nhau bằng ngôn từ "gây sốc".

Theo tờ Hollywood Reporter nhận xét: "Rất hiếm có cảnh phim mà nhân vật Jocelyn không mặc hở vòng 1 hoặc hông. Quá nhiều cảnh 18+ khiến người xem cảm thấy mệt mỏi và không còn bất cứ cảm xúc nóng bỏng nào nữa. 'The Idol' không có nhiều điều để bàn luận về nội dung kịch bản. Thậm chí là khi xem xong, bạn còn phải đặt dấu chấm hỏi. Bộ phim này được thực hiện để làm gì? Xem hết tập thứ 2 thì câu trả lời có lẽ là, bộ phim này được làm ra chẳng để phục vụ cho một mục đích cụ thể nào".

Series phim "The Idol" đã được công chiếu tại LHP Cannes nhưng thu về những lời phản hồi không mấy tích cực từ giới phê bình phim ảnh.

