Cô gái xinh đẹp mặc áo croptop, váy siêu ngắn đi tàu điện ngầm, có người khen kẻ chê

Cô gái ăn diện gợi cảm, khoe dáng ở ga tàu điện ngầm.

Mới đây, trang Sohu đăng tải loạt ảnh một cô gái diện siêu ngắn đi tàu điện ngầm ở Trung Quốc, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong hình người đẹp này diện áo croptop đan dây chéo màu trắng phối cùng chân váy denim siêu ngắn và giày thể thao. "So với những hành khách khác, sự xuất hiện của cô gái này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người vì trang phục mà cô ấy đang mặc", tờ Sohu bình luận.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Nhiều bình luận khen ngợi gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon thả, vòng eo nhỏ làn da trắng của cô gái này. "Xinh quá, nổi bật quá", "Vóc dáng này quá đẹp rồi, chỉ có chiếc váy hơi ngắn thôi chứ tôi thấy cô này xinh mà", "Nữ thần tàu điện đây à, mặt đẹp, dáng đẹp", "Diện váy ngắn thì tôn chân đấy nhưng hơi hở hang quá",... là những bình luận của cư dân mạng.

Cô gái thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người khi đứng trong tàu.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến chê bai cách ăn mặc của người đẹp này và cho rằng cô nên ăn mặc kín đáo, đoan trang hơn ở nơi công cộng, vừa bảo vệ mình và không gây khó chịu cho những người xung quanh. "Cô gái trong hình tuy mặc tôn dáng đẹp nhưng lại quá ngắn, quá hở khi đi tàu điện, nơi đông người, chẳng phù hợp chút nào cả", một bình luận của dân mạng.

Khi diện những thiết kế như áo croptop, chân váy ngắn như trên đi ở nơi công cộng, bạn nên mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài, chú trọng chọn quần bảo hộ để tránh sự cố khi di chuyển, đi, đứng hoặc ngồi. Quần bảo hộ ngắn hơn váy, tối màu, chất liệu co giãn thoải mái là sự lựa chọn phù hợp.

Cô tự tin sải bước, khoe vóc dáng.

Trên thực tế vấn đề những cô gái mặc hở hang trên các phương tiện công cộng như tàu điện, xe bus,... không quá xa lạ. Trước đó, nhiều trường hợp mặc gợi cảm, thậm chí dẫn đến phản cảm khi diện áo mỏng xuyên thấu, bra, quần short, váy ngắn,... gây tranh cãi.

Tàu điện là phương tiện chở khách công cộng, nơi tập trung đông người, ở những độ tuổi, giới tính khác nhau, thế nên việc lựa chọn trang phục để mặc cũng cần được chú trọng hơn. Không có quy định cụ thể về việc bạn nên/cần mặc gì khi đi tàu điện, song bạn nên lựa chọn những bộ đồ kín đáo, không quá ngắn, không quá hở hang. Thiết kế kiệm vải hay có quá nhiều khoảng cut-out rất dễ khiến bạn trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn không mấy thiện cảm, đồng thời dễ khiến bạn gặp phải sự cố khi đi lại, ngồi, tạo dáng trên tàu. Bên cạnh đó, chất liệu của trang phục cũng là điều cần được chú trọng. Tránh diện những trang phục mỏng tang, xuyên thấu.

Khi mặc áo ngắn, bra, áo croptop bạn cũng có thể mặc thêm một chiếc áo choàng bên ngoài. Khi mặc váy ngắn, bạn nên chú ý đến cách ngồi, có thể để túi, áo để che chắn.

Trang phục có nhiều khoảng hở luôn tiềm tàng nhiều rủi ro mà bạn không lường trước được.

Tự do thời trang, song trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh. "Đừng biện minh là tự do thời trang để diện hở hang, phô phang nơi công cộng", tờ Sohu bình luận. Cách ăn mặc ở chốn đông người phù hợp vừa thể hiện sự tôn trọng bản thân và mọi người. Song, vẫn có nhiều cô gái lợi dụng môi trường đông đúc ở tàu điện ngầm, cố tình diện những trang phục hở hang, chụp hình, quay clip để câu view, câu like. Điều này là đáng lên án.

