Cô gái Singapore đặt may váy ở Việt Nam hết 3,2 triệu đồng, về bị chê đắt, sự thật thế nào?

Thứ Hai, ngày 26/09/2022 20:39 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một cô gái Singapore khi đi du lịch đến Việt Nam đã đặt may một chiếc váy. Tiền váy là 3,2 triệu đồng. Rất nhiều cư dân mạng Singapore “chê” là giá này đắt, không xứng đáng. Tuy nhiên, sự thật toàn bộ câu chuyện thế nào?

Khi đi du lịch, ai chẳng muốn mua vài thứ đem về. Với một cô gái Singapore, ghi tên là Leeshuhadah, thì ngoài quà tặng cho người thân, cô đã đặt may cho mình một chiếc váy trong thời gian du lịch ở Việt Nam.

Mới đây, khi đến Việt Nam, Leeshuhadah đã đi chơi ở Hội An và vào một nhà may có tiếng để đặt may chiếc váy dài. Đây là mẫu váy mà Leeshuhadah từng nhìn thấy trên mạng (không phải của nhà may nói trên) và rất thích, nhưng đã hết hàng. Số tiền mà Leeshuhadah phải trả cho chiếc váy là 188 đôla Singapore (khoảng 3,2 triệu đồng).

Chiếc váy mẫu. Ảnh: Leeshuhadah.

Tuy nhiên, khi Leeshuhadah khoe chiếc váy (đã may) trên mạng xã hội thì có những lời bình luận lại không phải là lời khen. Nhiều người bảo 135 đôla cho chiếc váy là đắt, vì đâu phải là đồ có thương hiệu. Netizen Singapore viết những nhận xét như:

“Quá đắt và trông như mua ngoài chợ thôi vậy”.

“Đắt thật, rõ ràng đây là “giá dành cho khách du lịch””.

Leeshuhadah khi ở Hội An. Ảnh: Leeshuhadah.

Nhưng sau đó, Leeshuhadah đã giải thích rõ lý do vì sao cô không nghĩ rằng chiếc váy này đắt. Bản thân cô đã ở nhà may trong suốt quá trình may váy, và tất cả chỉ hết 3 tiếng đồng hồ. Tại đó, cô cho nhà may xem mẫu váy, rồi cô được chọn vải, rồi nhà may lấy số đo, rồi những người thợ may bắt tay vào làm ngay lập tức và 3 tiếng sau là cô có váy chứ không phải đợi vài ngày. Chiếc váy rất vừa vặn, những người bạn đi cùng cô cũng bảo vậy.

Ngoài ra, Leeshuhadah nói rằng chiếc váy gốc mà cô thích là của thương hiệu Asos, có giá 182 đôla Singapore (3 triệu đồng). Dù nó rẻ hơn một chút, nhưng chất liệu là 100% polyester, trong khi váy mà Leeshuhadah may ở Hội An (Việt Nam) có chất liệu gần như hoàn toàn là lụa.

Leeshuhadah thử chiếc váy mới được may xong. Ảnh: Leeshuhadah.

Nên Leeshuhadah kết luận: “Váy lụa, chỉ trong 3 giờ đồng hồ, tôi thấy là hoàn toàn xứng đáng”.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/co-gai-singapore-dat-may-vay-o-viet-nam-het-32-trieu-dong-ve-bi-c...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/co-gai-singapore-dat-may-vay-o-viet-nam-het-32-trieu-dong-ve-bi-che-dat-su-that-the-nao-post1472298.tpo