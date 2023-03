Chiếc áo "vườn không nhà trống" giúp hot girl Nhật có 1,3 triệu fan nổi bật nhất bãi biển

Mới đây, hot girl Nhật Bản - Riregram gây chú ý trên bãi biển khi diện áo bơi 1 mảnh kết hợp chân váy ngắn. Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu vòng 1 tự nhiên nên cô nàng thường xuyên diện không nội y với những thiết kế khoét nách, xẻ mạn sườn khá táo bạo.

Hot girl Nhật Bản thu hút ánh nhìn trên biển với áo monokini hở lưng.

Phong trào mặc không nội y đang hot ở Nhật Bản.

Thực tế, thiết kế hở lưng xuất hiện vào đầu những năm 1920 nhưng phải đến năm 1930, chúng mới trở thành mốt mặc đình đám. Hầu hết phụ nữ đều thích khoe lưng trần với làn da rám nắng trong chiếc váy bó sát cơ thể bằng chất liệu sa tanh, lụa và voan. Đây là lý do giúp cho váy/áo hở lưng trở thành món đồ "bất tử". Glenn Martend thậm chí còn lấy cảm hứng từ Belle Époque (từ tiếng Pháp có nghĩa là "thời kỳ tươi đẹp") để cho ra mắt những chiếc váy hở lưng bồng bềnh.

Điểm nhấn nổi bật nhất phải kể đến bộ phim hài, kinh dị về điệp viên của Pháp năm 1972 - The Tall Blond Man with One Black Shoe, Mireille Darc đã diện chiếc váy có vết cắt sâu ở lưng. Qua nhiều năm, kiểu mặc này đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận được nhiều diễn viên nữ học hỏi. Chẳng hạn như thiết kế đính sequin bạc được Jane Fonda mặc trong phim Klute đã trở thành khoảnh khắc huyền thoại của váy hở lưng trên màn ảnh nhỏ.

Mireille Darc diện chiếc váy có vết cắt sâu ở lưng trong phim "The Tall Blond Man with One Black Shoe".

Theo L'Officiel, kiểu mặc này vừa giúp phô lưng trần và vòng 1 nên được giới trẻ cực kỳ yêu thích, bởi phù hợp với cá tính, đặc biệt là thời tiết nắng nóng vào mùa hè. Bỏ qua những tranh cãi, trang phục hở lưng vẫn được xem là món đồ đáng có của phái đẹp, nhất là khi phong trào nữ quyền đang dần làm thay đổi ngành thời trang.

Như Vogue cũng từng nhận định: "Thời trang là chủ đề mang tính chủ quan nên các ý kiến cũng có sự khác nhau giữa các tầng lớp". Điều này cũng là lời giải đáp cho câu hỏi vì sao trang phục hở lưng, hở mạn sườn lại trở thành "nạn nhân" của những lời chê bai. Còn đối với những tín đồ thời trang yêu thích chúng thì giải thích rằng, nó giúp cho phụ nữ thoát khỏi chiếc gông vô hình đã trói buộc họ qua nhiều thế hệ. Một phần khác, họ hoàn toàn được phép từ chối chiếc áo ngực khi diện các thiết kế này.

Khoảnh khắc huyền thoại của Jane Fonda mặc váy đính sequin bạc hở lưng trong phim "Klute".

Hiện tại, giới trẻ chuộng kiểu mặc hở lưng theo cách tinh tế hơn với váy áo hơi hướng flossing (chỉ nha khoa). Phong cách này được đánh giá là táo bạo vừa đủ mà vẫn gợi cảm ở mức độ cho phép. Họ thích mặc trang phục có sự xuất hiện của những sợi dây chồng chéo trên người kết hợp với chiếc quần jeans ống rộng, thể hiện nét bụi bặm, tạo hiệu ứng tôn dáng hiệu quả.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chiec-ao-34-vuon-khong-nha-trong-34-giup-hot-girl-nhat-co-1-3-trieu-f...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chiec-ao-34-vuon-khong-nha-trong-34-giup-hot-girl-nhat-co-1-3-trieu-fan-noi-bat-nhat-bai-bien-a598481.html