Cận cảnh dáng vóc hoàn mỹ của 5 người đẹp "phòng không" tuổi Tý

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 19:58 PM (GMT+7)

Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Phạm Ngọc Hà My... là những mỹ nhân tuổi Tý độc thân, quyến rũ nhất hiện nay trong làng giải trí.

1. Kỳ Duyên: Năm 2020 là năm tuổi của hoa hậu, cô tròn 24 tuổi. Cô là một trong những mỹ nữ độc thân, quyến rũ nhất showbiz hiện nay. Loạt ảnh mặc áo tắm mới nhất của người đẹp Nam Định đã chứng minh tất cả.

Hồi tháng 8.2019, Kỳ Duyên liên tiếp để lộ hình ảnh tăng cân mập mạp, vòng eo ngấn mỡ khi ghi hình chương trình Cuộc đua kỳ thú. Tuy nhiên, ngay khi kết thúc, cô đã cấp tốc giảm cân để lấy lại ngoại hình gợi cảm.

Kỳ Duyên thực hiện chế độ ăn uống nghiêm khắc để giảm 10kg trong vòng 45 ngày. Cô cắt toàn bộ tinh bột, gồm cơm, bún, phở, miến. Ngoài ra, cô cũng loại bỏ đường và gia vị khỏi chế độ ăn. Đặc biệt trong 7 ngày đầu tiên, cô phải ép cân gắt gao nhất, chỉ ăn cá, ức gà và các loại rau.

Năm 2018, số đo hình thể của Kỳ Duyên là 92-60-90 (cm). Ở thời điểm hiện tại, vòng eo còn nhỏ hơn nữa.

2. Đỗ Mỹ Linh: Là Hoa hậu Việt Nam tuổi Tý kế nhiệm Kỳ Duyên. Cô cũng sở hữu sắc vóc vô cùng nổi trội với chiều cao 1m71, số đo 3 vòng lần lượt là 87-60-94 (cm).

Sau 3 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh thăng hạng rõ rệt cả về sắc vóc lẫn phong cách thời trang. Từ một hình ảnh mờ nhạt, người đẹp Hà thành lấn sân thử nghiệm nhiều lĩnh vực, chứng minh bản thân vừa đẹp, vừa giỏi, có tài năng, nói không với scandal.

Đỗ Mỹ Linh đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2017, lọt Top 40 chung cuộc và giành giải phụ Hoa hậu Nhân ái. Trước đó, Mỹ Linh từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

3. Phạm Ngọc Hà My: Là người đẹp được biết đến với biệt danh "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" (trong dịp ông Donald Trump đến Việt Nam dự APEC 2017). Năm 2018, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 15 chung cuộc. Mới đây nhất, cô còn giành thêm giải Hoa khôi báo chí 2019.

Hà My sinh năm 1996, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, thành thạo 4 ngoại ngữ. Cô hiện công tác tại Phòng quốc tế, đài truyền hình Việt Nam. Hà My đang tích cực trau dồi, tập dẫn để có thể lên sóng. Ngoài ra, Hà My vẫn làm MC cho các sự kiện, chụp hình thời trang cho các nhãn hàng công sở và áo dài...

4. Bùi Lý Thiên Hương: Người đẹp An Giang sinh năm 1996 sở hữu nhiều danh hiệu sắc đẹp. Khoảng thời gian 2017-2018, Thiên Hương liên tiếp đi thi hoa hậu và người mẫu.

Cụ thể, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018, lọt Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, dự thi The Face 2018, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, The Look 2018...

Chính vì thế Thiên Hương xuất hiện trong danh sách người đẹp Việt "nghiện" thi sắc đẹp.

5. Lê Thanh Tú: Cô là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả vì tham gia liên tiếp các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng. Cô từng đoạt được các giải sau: Top 3 Miss áo dài nữ sinh Việt Nam 2015, Hoa khôi Miss Hà Nội Photo Model, Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Lê Thanh Tú sở hữu chiều cao 1m67, số đo 3 vòng lần lượt là 82-63-90 (cm).

Nguồn: http://danviet.vn/dep/can-canh-dang-voc-hoan-my-cua-5-nguoi-dep-phong-khong-tuoi-ty-1041099.htmlNguồn: http://danviet.vn/dep/can-canh-dang-voc-hoan-my-cua-5-nguoi-dep-phong-khong-tuoi-ty-1041099.html