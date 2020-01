"Cá sấu chúa" Quỳnh Nga, Phi Huyền Trang... tự tin mặc "thả rông" nhờ đâu?

Thứ Năm, ngày 23/01/2020 18:30 PM (GMT+7)

Quỳnh Nga, Phi Huyền Trang, Linh Chi, Khánh Phương... mặc gợi cảm hơn sau nâng ngực.

Quỳnh Nga diện váy trễ nải, tiết lộ thân hình gợi cảm sau nâng ngực.

Ai cũng biết, áo lót có tác dụng chính là nâng đỡ, làm đẹp vòng 1. Nó được thiết kế thành nhiều loại, có loại mỏng kèm gọng ôm sát ngực, có loại may thêm đệm mút, silicon giúp vòng 1 được đẩy cao, trông lớn hơn. Nếu không dùng áo lót, định hình vòng 1 của chị em có thể bị thay đổi, không tròn đầy như mong muốn.

Đồ mặc trong này nhiều khi còn là vị cứu tinh của chị em có khuôn ngực khiêm tốn. Tuy nhiên, nhiều người không thoải mái khi mặc áo lót nâng hay độn quá dày. Họ giải quyết vấn đề "khiêm tốn" bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ, đi nâng ngực.

Ví dụ như trường hợp của Quỳnh Nga dưới đây. Cô nàng tiết lộ không cần dùng áo lót sau khi nâng ngực.

Quỳnh Nga ăn vận gợi cảm sau khi công khai sửa vòng 1.

Cụ thể, nữ diễn viên phim Về nhà đi con chia sẻ: "Trước đây để có vòng 1 quyến rũ, tôi phải mặc đủ kiểu áo lót, áo độn. Giờ thì tôi có thể bỏ hết rồi (cười)". Trong quá khứ, Quỳnh Nga luôn cảm thấy chưa hài lòng với số đo vòng 1 của mình. Vì thế cô đã "nâng cấp" thêm 15cm để mặc đẹp hơn các thiết kế gợi cảm như váy trễ vai, khoét ngực, ôm sát body... Với những trang phục đã may sẵn lót ngực thì Quỳnh Nga lại càng tự tin thử nghiệm mà không cần thêm phụ tùng nâng đẩy.

Quỳnh Nga cho rằng: "Phụ nữ ai cũng có nhu cầu làm đẹp, nâng ngực vì thế cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi nghĩ nếu mình không làm quá đà, cũng không hở hang phản cảm thì chẳng có vấn đề gì".

Á hậu Khánh Phương "nâng cấp" vòng 1 sau khi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016.

Thẩm mỹ để tự tin mặc đẹp, mặc gợi cảm, mặc thoải mái hơn không chỉ có Quỳnh Nga, á hậu Khánh Phương, Linh Chi, hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Phi Huyền Trang... cũng nằm trong số đó.

Trong đó, á hậu Khánh Phương tiết lộ cô "nâng cấp" vòng 1 sau khi thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. "Sau khi làm ngực, tôi thấy tự tin hơn hẳn khi mặc quần áo. Bây giờ, đa số thời gian tôi không mặc áo lót cho thoải mái. Tuy nhiên có một số lúc tôi vẫn phải dùng tới áo lót như đi tập gym hoặc lúc tôi mặc áo dài", Khánh Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, Khánh Phương cho biết, nhiều trang phục dạ hội, tham dự sự kiện không cần áo lót hay dán ngực đi kèm. Vì chúng đã may sẵn miếng đệm ngực hoặc được may dày, đính kết hoa văn ở phần nhạy cảm. Đây là lý do vì sao nhiều ngôi sao trong làng giải trí tự tin diện mốt không nội y.

Á hậu Linh Chi tự tin mặc gợi cảm sau khi nâng ngực.

Còn á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 - Linh Chi cho biết trong quá khứ, cô chỉ tự tin vào gương mặt của mình, mà không tự tin vào hình thể. "Tôi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để có vòng một đầy đặn hơn. Ngực tôi vốn không quá nhỏ, nhưng để mặc những thiết kế gợi cảm hay thực hiện các bộ ảnh bikini thì tôi nhận ra chưa thật tự tin", Khánh Chi chia sẻ.

Sau khi thẩm mỹ, Linh Chi có nhiều thay đổi về phong cách thời trang. Cô tự tin diện vest không nội y, chỉ dán ngực khi mặc xuyên thấu hoặc mặc những chiếc váy cut-out, khoét sâu, nhấn nhá ngay vòng 1.

Các người đẹp showbiz khác cũng gây chú ý về phong cách thời trang sau khi thẩm mỹ vòng 1.

Kỳ Duyên lựa chọn các thiết kế có sẵn đệm ngực.

Phi Huyền Trang mặc mốt khoe chân ngực táo bạo.

