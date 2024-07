Jennie (BlackPink) mặc bikini gây sốt

Vào tháng 6, Jennie gây chú ý khi ra mắt sàn diễn thời trang trong show Jacquemus 2024 F/W La Casa tại địa danh lịch sử Casa Malaparte ở Capri, Italy. Trong sự kiện, rapper BlackPink mặc chiếc váy đen khoét lưng trở thành chủ đề nóng trên mặt báo và mạng xã hội. Người đẹp cũng gây tranh cãi về kỹ năng catwalk.

Jennie là tâm điểm trong show Jacquemus vào tháng 6. Ảnh: IG.

Gần một tháng qua đi, vào ngày 2/7, Jennie chia sẻ vlog về thời gian ở Capri, bao gồm cả show diễn đáng nhớ cũng như kỳ nghỉ ngắn ngủi tận hưởng hòn đảo du lịch xinh đẹp.

Hầu hết thời gian Jennie dành cho công việc. Đến ngày thứ 3 ở Capri, cô mới rảnh rỗi thăm thú xung quanh. Ngoài đi dạo bộ, Jennie có khoảng thời gian vui vẻ trên du thuyền cùng một số người bạn.

Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là hình ảnh chủ nhân hit Solo khoe vóc dáng mảnh mai, cân đối với bikini. Ảnh và video về Jennie được chia sẻ rầm rộ trên X.

Ban đầu, Jennie mặc bộ bikini kẻ caro. Kiểu dáng trang phục nhỏ xinh kết hợp với kiểu tóc tết 2 bên và những động tác cơ thể nhí nhố khiến cư dân mạng không tiếc lời ca tụng người đẹp sinh năm 1996.

Khán giả bình luận: “Jennie vừa đáng yêu, vừa gợi cảm”, “Hot girl quyến rũ của tôi”, “Tôi thích cách cô ấy tự tin với cơ thể của mình!”, “Không có đường cong không phải là vấn đề với Jennie”, “Đáng yêu và nóng bỏng”, “Đây là một ví dụ cho sự dễ thương”…

Ở phần sau, Jennie thay một bộ đồ bơi khác, cũng hai mảnh nhưng kín đáo hơn, có họa tiết kẻ sọc đỏ.

Jennie gây sốt với hình ảnh mặc bikini ở đảo Capri. Nguồn: X.

Như các thành viên khác, Jennie dành hết nửa đầu năm 2024 cho các hoạt động cá nhân. Bắt đầu từ việc ra mắt công ty riêng ODD ATELIER (OA). Kể từ đó, cô tham gia nhiều hoạt động đa dạng như tham gia show truyền hình, trình diễn thời trang và quay video ca nhạc.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Jennie là Spot, hợp tác cùng rapper Zico, vào tháng 4. Thời điểm mới ra mắt, bài hát gây sốt toàn cầu. Tuy nhiên, loạt ồn ào về Zico như nghi có liên quan đến vụ Burning Sun hay đột nhập nhà Goo Hara khiến Jennie nằm không cũng dính đạn.

Jennie gặp phải tình huống không vui khác khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình quốc tế (Best Actress in an International Series) tại Lễ trao giải SEC Awards 2024 của Brazil, với vai diễn trong The Idol. Khán giả cho rằng giải thưởng này biến nữ thần tượng Kpop thành trò cười vì The Idol là bộ phim dở tệ và diễn xuất của cô cũng không có gì đáng nhắc đến.

Ngoài sự nghiệp solo, Jennie không quên ủng hộ thành viên khác trong BlackPink. Khi Lisa tung sản phẩm âm nhạc mới Rockstar vào cuối tháng 6, Jennie là người đầu tiên trong nhóm chúc mừng trên Instagram.

"Ngôi sao nhạc rock tuyệt vời của chúng ta! Lalisa, em thật ngầu", Jennie viết.

