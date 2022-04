Bóc giá nhẫn đính hôn bằng kim cương của Jennifer Lopez

Jennifer Lopez đã khóc khi khoe nhẫn đính hôn và thông báo tin vui với công chúng thông qua trang web của cô đêm 8/4.

Tờ People đưa tin, đại diện của Jennifer Lopez xác nhận cô chính thức đính hôn với nam diễn viên Ben Affleck sau 1 năm hẹn hò trở lại. Jennifer Lopez gửi thư thông báo đến cộng đồng người hâm mộ vào tối 8/4 sau khi cô bị cánh săn ảnh bắt gặp ra ngoài với chiếc nhẫn kim cương màu xanh lá cây trên ngón tay áp úp hồi đầu tuần.

Nữ ca sĩ sinh năm 1969 chia sẻ hình ành cô đeo nhẫn trên Twitter và cho biết cô hào hứng thông báo tin đặc biệt. “Chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều khoảnh khắc trong đời, khi có những điều tuyệt diệu diễn ra, đều là lúc tôi đang đeo thứ gì đó màu xanh lá", Jennifer Lopez viết khi chia sẻ chiếc nhẫn đính hôn.

Jennifer Lopez và Ben Affleck tại LHP Venice năm 2021. Ảnh: People.

Theo Page Six, nhẫn đính hôn của giọng ca On the Floor được làm từ kim cương xanh tự nhiên nặng khoảng 8,5 carat. "Tôi rất ngạc nhiên với nhẫn của J.Lo. Viên kim cương xanh có kích thước như vậy là cực kỳ hiếm. Chiếc nhẫn rẻ nhất là 5 triệu USD và có thể lên đến 10 triệu USD", chuyên gia kim cương Mike Fried nói với Page Six.

Theo Page Six, xanh lá là màu sắc có ý nghĩa đối với giọng ca Let's Get Loud. "Xanh lá là màu may mắn của tôi. Bạn dễ dàng nhìn thấy tôi mặc đồ xanh vì tôi luôn gặp may mắn khi diện màu này", cô nói.

Chuyên gia nhận định chiếc nhẫn kim cương của Jennifer trị giá hơn 5 triệu USD và có thể lên tới 10 triệu USD. Ảnh: Mega.

Tin đồn về việc Lopez (52 tuổi) và Affleck (49 tuổi) đã đính hôn bắt đầu xuất hiện hồi đầu tuần này khi người ta thấy người đẹp tuổi ngũ tuần đeo nhẫn trên ngón vốn dành để đeo nhẫn cưới.

Trong lịch sử mối quan hệ giữa Jennifer Lopez và Ben Affleck, họ đã bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên từ năm 2002 và nhanh chóng được đặt biệt danh là cặp đôi "Bennifer" của Hollywood. Khi ấy, tất cả mọi sự quan tâm chú ý đã đổ dồn vào cặp đôi ngôi sao đình đám. Khi ấy, Lopez cũng là người chính thức lên tiếng xác nhận về việc cặp đôi đã đính hôn trong một cuộc phỏng vấn. Lopez nhận xét về chiếc nhẫn đính hôn khi ấy là "thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy". Không may, sự quan tâm quá lớn mà truyền thông - công chúng dành cho cặp đôi đã khiến họ phải chịu quá nhiều áp lực, mọi việc bắt đầu đi chệch hướng. Cặp đôi tuyên bố hoãn và sau đó là hủy bỏ lễ cưới vốn dự định tổ chức trong năm 2003. Nữ diễn viên Marry Me có 2 con sinh đôi nay đã 14 tuổi với chồng cũ là ca sĩ Marc Anthony. Ben Affleck có 3 con chung với vợ cũ là nữ diễn viên Jennifer Garner, con lớn nhất đã 16 tuổi.

