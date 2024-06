Bộ sưu tập Pride 2024 của JW Anderson mang cảm hứng chim bồ câu

Nguồn cảm hứng của JW Anderson cho bộ sưu tập Pride mới nhất mang cảm hứng từ chim bồ câu. Túi ly hợp Pigeon đang gây viral của thương hiệu, đặc trưng trong And Just Like That… , được trang điểm theo phong cách Pride khi hình minh họa về chú chim khuôn, có dây nịt và kiểu tóc mohawk trong khi được rải hoa giấy, xuất hiện trong bộ sưu tập quần áo ready to wear

Ngoài các biến thể của chim bồ câu, nghệ sĩ Pol Anglada còn minh họa một cặp đôi đồng tính nam hôn nhau trước cửa hàng JW Anderson trong lễ kỷ niệm Pride. Các hình minh họa được đặt trên nhiều loại áo phông, áo ba lỗ, áo xuyên thấu, áo polo, áo nỉ và quần bơi. Các hình minh họa có nhiều kích cỡ khác nhau, một số chiếm một góc để có cách tiếp cận tinh tế hơn và một số khác chiếm toàn bộ trang phục.

Khẩu hiệu của bộ sưu tập capsule này là “Bạn sẽ không là chim bồ câu của tôi chứ? Ríu rít, hãy sống một cách đầy tự hào" xuất hiện trên áo tee, chủ đề chim bồ câu đồng thời kết hợp thông điệp chính của Anderson về tình yêu và sự chấp nhận. Ở những nơi khác, áo phông và áo trong suốt có biểu tượng của thương hiệu được cải tiến với bảng hiệu của thương hiệu được nhân đôi sáu lần, mỗi lần có một màu cầu vồng khác nhau, trên cả hai kiểu dáng.

