Áo crop top nam đã trở lại là xu hướng

Khái niệm về tủ quần áo theo giới tính đang bắt đầu sụp đổ. Ngày nay, phụ nữ liên tục vay mượn tủ quần áo của "nam giới", trong khi nam giới bắt đầu lôi kéo ngày càng nhiều từ tủ quần áo được gọi là "nữ giới". Năm 1975, Helmut Newton đã làm nên lịch sử khi chụp ảnh một người phụ nữ đang hút thuốc trên đường phố trong khi mặc bộ lễ phục màu đen của Yves Saint Laurent được tạo ra 9 năm trước đó. Bộ tuxedo trong bức ảnh mang tính biểu tượng, được gọi là “Le smoking”, đã trở thành biểu tượng cho sự giải phóng phụ nữ, lúc đầu không được đón nhận nồng nhiệt. Hầu hết công chúng có mặt tại sự ra mắt của nó đã gây tai tiếng bởi ý tưởng về một bộ quần áo như thế này được mặc bởi một người phụ nữ. Nhưng đây là sự khởi đầu của việc phụ nữ chiếm đoạt quần áo nam vào tủ quần áo của mình. Và kể từ đó, nhiều phụ nữ đã nói rằng họ chưa bao giờ cảm thấy quyến rũ hơn khi mặc quần áo "đàn ông". Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: nếu đàn ông cũng vậy thì sao?

Vào tháng 4 năm 2019, Parker Van Noord, con trai của một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của trang phục nam thập niên 90, Andre van Noord, nói với tạp chí Vogue Paris rằng anh cảm thấy quyến rũ nhất khi mặc áo crop top. Câu trả lời này phản ánh lại điều mà xã hội đã bắt đầu nhìn thấy, một thế hệ đàn ông mới đảm nhận 100% nam tính của họ. Mặc dù crop top đã phát triển để mang ý nghĩa nữ tính, nhưng trong lịch sử, crop top ra đời vào những năm 80 ở một nơi được coi là biểu tượng của nam tính: phòng thay đồ của các trận bóng đá Mỹ.

Mặc dù quần áo vẫn được đàn ông coi là phong cách nữ tính truyền thống, nhưng ban đầu nó là bằng chứng cuối cùng về nam tính, các cầu thủ bóng đá và ngôi sao thể thao đã mặc trang phục này. Vào thời điểm đó, các cầu thủ bóng bầu dục Mỹ bắt đầu cắt áo phông trên rốn để phân bổ nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Tuy nhiên, dần dần, ngày càng có nhiều vận động viên chọn áo dài ngắn hơn, giúp họ thoải mái hơn.

Chẳng mấy chốc, xu hướng này bắt đầu thâm nhập vào các con đường văn hóa đại chúng, như khi nó được Will Smith áp dụng trong The Prince of Bel-Air và Johnny Depp trong The Claws of the Night. Vì crop top của những năm 1980 và đầu những năm 1990 có mối liên hệ mật thiết với thể thao, điền kinh và sự nam tính, nên một số biểu tượng thời đó, dù bình thường hay không, đã bắt đầu áp dụng nó. Nghĩ mà xem: Prince mặc crop top trên sân khấu, Dennis Rodman mặc crop top trên thảm đỏ, và Mark Wahlberg mặc crop top trong quảng cáo cho Calvin Klein.

Sau khi bị những người đàn ông dị tính từ chối và bị coi là ẻo lả hoặc kỳ quặc, trong hơn hai thập kỷ, crop top – một cách chậm rãi nhưng chắc chắn – đang quay trở lại tủ quần áo của nam giới. Và tất cả là nhờ sự kết hợp luôn hoạt động trong thời trang: những nhân vật nổi tiếng đã sử dụng lại nó và các thương hiệu đã tái tạo lại nó trên sàn catwalk.

Ví dụ: Harry Styles, một biểu tượng thiết yếu của thời trang không phân biệt giới tính, đã mặc áo crop top trong video ca nhạc "Watermelon Sugar" của anh ấy vào năm 2020. Jacob Elordi, được biết đến với vai diễn trong bộ phim dành cho tuổi teen The Kissing Booth của Netflix và HBO Max's Euphoria, đã sử dụng áo crop top trên trang bìa của tạp chí đàn ông Man About Town và thậm chí còn gây chú ý với đôi hoa tai của anh ấy. Rapper Bad Bunny cũng đã nhảy lên chiếc áo crop top, sau khi đăng một bức ảnh anh ấy mặc một chiếc áo len crop top trên Instagram. Vào năm 2014, Kid Cudi, người cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Kurt Cobain bằng cách mặc váy trên sân khấu Saturday Night Live, lên sân khấu Coachella mặc áo crop top. Lil Nas X và Troye Sivan cũng không ngần ngại diện crop top lên thảm đỏ.

Mặc dù áo crop top vẫn chủ yếu được những người đồng tính mặc và loại bỏ sự kỳ thị về giới tính và tình dục, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng áo crop top đang len lỏi vào phòng thay đồ của những người đàn ông dị tính. Điều này có nghĩa là chúng đã trở thành một xu hướng bình thường hóa? Chưa. Nhưng các nhà mốt đang nghiên cứu nó, đưa ra những chiếc áo crop top và những chiếc áo có dây buộc khác cho nam giới trong bộ sưu tập của họ. Trong số đó, Ludovic de Saint Sernin, người đã tiến thêm một bước bằng cách tô điểm cho trang phục bằng sequin, tác phẩm của Casey Cadwallader tại Mugler, Palomo Tây Ban Nha, Fang NYC và Alled Martinez.

