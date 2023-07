Alexander McQueen 2024 tập trung vào tỷ lệ và kiểu dáng cổ điển

Alexander McQueen của Sarah Burton được định nghĩa bởi sự đơn giản. Nhưng trong sự đơn giản ẩn chứa sự phức tạp, mức độ chú ý đến từng chi tiết đòi hỏi người ta phải nhìn xa hơn những điều hiển nhiên để tìm ra những chi tiết thấm nhuần truyền thống, lịch sử và di sản của Nhà Lee Alexander McQueen. Mùa Xuân/Hè 2024 lấy những khái niệm này và áp dụng chúng để tạo nên nét mềm mại, dễ nhìn hơn so với các bộ sưu tập trước đó.

Định hình là tất cả mọi thứ trong mùa này. Hãy quên đi đôi vai độn và vòng eo nhỏ như bạn vẫn biết, vì Burton xử lý các tỷ lệ theo một cách hoàn toàn mới; hơi nữ tính, trớ trêu thay lại là nam tính, có bản chất may mặc và phá cách bởi hình thức. Kiểu dáng đầu tiên khám phá những yếu tố đó một cách đẹp mắt, chẳng hạn như một chiếc áo khoác được thiết kế riêng hai hàng cúc ở vị trí ve áo bằng len lặn màu đen có độ cao hoàn hảo và vòng eo đầy đặn với bờ vai tròn trịa, phát triển một cách tinh tế thành cánh tay rộng vừa vặn.

Hạt len ​​màu vàng được sử dụng để tạo ra những chiếc quần phù hợp với phong thái thoải mái hơn một chút so với kiểu may thông thường của McQueen, một điểm được tăng cường bởi còng đàn hồi của cặp được nhét vào ủng combat bằng da bọc cao su. Các cấu trúc cong tương tự xuất hiện sau đó, lần này là trên áo khoác vest hai hàng khuy, trong khi tỷ lệ sắc nét, mạnh mẽ hơn trở nên sống động trên áo khoác hai hàng khuy bằng vải chéo kỵ binh màu than, áo khoác may đo đôi hàng khuy và quần short may đo xếp nếp bằng len màu than mohair.

Lee Alexander McQueen-isms đang lan tỏa, khi những chiếc áo đuôi tôm được cắt may vừa vặn ở eo và chạy dài từ rốn đến giữa ngực với cách xử lý hai bên ngực đã tạo nên vóc dáng cho người mẫu. Ngược lại, “Fold Print” được phát triển bởi nghệ sĩ kiêm cộng tác viên lâu năm Simon Ungless mang đến sự biến dạng trừu tượng cho bộ vest rõ ràng và sắc nét, làm mất tập trung vào hình dạng của bộ vest theo hướng tiên phong và phá cách. Điều này xuất hiện hết lần này đến lần khác, chẳng hạn như trên áo choàng jacquard nhiều nếp gấp bằng kim loại màu đen và vàng và những bộ vest phù hợp, hoặc với kiểu dáng tập trung quanh dây nịt pha lê vàng, hoặc áo vest dệt kim không tay được trang trí bằng sequin vàng và thêu pha lê, à la McQueen's archive.

Đối với SS24, nghệ thuật vừa công khai vừa bí mật. Trong khi những bông hoa được móc lại với nhau để tạo ra những chiếc áo khoác ba chiều, thì cũng có nhiều món đồ đẹp khác như áo choàng parka có thắt nút ở vai, hay chiếc áo khoác da màu đen có khóa kéo bằng kim loại giống như một món đồ bắt buộc phải có đối với bất kỳ người yêu McQueen nào.

