Á hậu Trương Thị May đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới đuôi cá đầy quyến rũ

Thứ Bảy, ngày 27/03/2021 13:41 PM (GMT+7)

Hóa thân thành cô dâu, á hậu Trương Thị May khiến dân tình “bấn loạn” với vẻ đẹp rạng ngời, không tỳ vết.

Với thân hình chuẩn với số đo 85-60-90 và chiều cao 1m73, bộ váy cưới ôm sát cơ thể đã tôn lên những đường cong quyến rũ của Á hậu Trương Thị May.

Được mệnh danh là “best face” trong số các đại diện Việt Nam từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, Trương Thị May không làm người hâm mộ thất vọng khi thể hiện biểu cảm gương mặt đầy sắc sảo, ấn tượng.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Trương Thị May cho biết như bao nhiêu người khác, cô và gia đình chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19 nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan: “Trước giờ gia đình May ăn chay trường, sống giản dị và tham gia nhiều các hoạt động Phật giáo nên trong sâu thẳm tâm của mình cũng được an yên, mọi sự vận hành biến động đó đều là nguyên tắc vận hành thay đổi rất bình thường. Tất cả mọi sự thịnh suy, thăng trầm đến thì May sẽ cố gắng hoan hỷ đón nhận”.

“May cũng nghĩ mọi người cho rằng dịch bệnh đến làm đảo lộn cuộc sống nhưng nói theo mặt tích cực thì đó là quá trình vận động của cuộc sống mà nhân loại cần thích nghi. Điều quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua được và tiếp tục cuộc sống bình thường theo cách tư duy tích cực hơn”, cô chia sẻ thêm.

Nói về chuyện nhiều người cho rằng Trương Thị May là người kín tiếng và thận trọng chuyện tình cảm, Trương Thị May cho biết : “Nếu bạn nghĩ đó là “thận trọng” thì đó là thận trọng, mà nếu nghĩ đó là “duyên số” thì đó là duyên số. Là người hoạt động showbiz thì cái gì thuộc về công việc, sự nghiệp thì bản thân May sẽ vui vẻ chia sẻ với mọi người. Còn cái gì thuộc về cá nhân, không liên quan đến công việc thì bản thân May không muốn chia sẻ nhiều".

Tiết lộ về việc sở hữu vóc dáng thanh mảnh và chỉ số hình thể đẹp như hiện tại, Trương Thị May cho biết dù ăn chay trường nhưng cô vẫn có chế độ ăn hợp lý, khoa học.

Khoảng thời gian này, Trương Thị May tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng cũng góp mặt trong rất nhiều hoạt động cộng đồng.

Trương Thị May hiện là người đẹp showbiz Việt hiếm hoi ăn chay trường hơn 20 năm. Năm 2014 cô được PETA châu Á vinh danh là Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. Mặc dù ăn chay trường, Trương Thị May vẫn sở hữu vóc dáng đẹp và gương mặt đầy khả ái. Cô là một diễn viên đầy thực lực, gặt hái được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá bên cạnh vai trò là một người mẫu hàng đầu trong showbiz Việt suốt hàng chục năm qua.

