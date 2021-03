Ra-đa thời trang: Mặc đồ len giữa mùa Hè và còn những xu hướng bất ngờ nào nữa?

Sau một thời gian dài lao đao, vũ trụ thời trang đang trở lại đầy sắc màu và hứng khởi với nhiều xu hướng táo bạo.

Dệt kim mỏng và len đan móc

Nhưng chiếc áo len kiểu cổ điển preppy này đã xuất hiện trên các sàn diễn trong các mùa trước, nhưng năm nay, áo len khoác ngoài không còn bó sát mà rộng hơn và các họa tiết đan móc to hơn.

Đan móc, len và màu camel là bộ ba siêu hợp, đặc biệt đừng mặc áo len ôm nhé!

Trong MV Ice Cream, BLACKPINK đã sớm lăng xê các item đan móc dành cho mùa Hè.

Denim "nguyên cây"

Xu hướng denim vẫn tiếp diễn do ảnh hưởng của phong cách retro thập niên 80 thế kỷ trước, tiêu biểu là những bộ đồ denim từ đầu đến chân.

Jeans vẫn đang "on trend", thậm chí mặc nguyên bộ denim từ đầu tới chân càng mốt.

Satin trở lại

Chất liệu satin đang được yêu thích trở lại không phải vì sự bóng bẩy của nó mà do sự mềm mại và uyển chuyển của những nếp vải khi bước đi. Những gam màu nhẹ nhàng và trung tính đã chiếm lấy tình cảm của các tín đồ thời trang vì sự nữ tính và thanh lịch.

Thiết kế của Fendi đã làm bùng lên cơn sốt satin một lần nữa.

Thập niên 80

Sự thú vị và tự do sáng tạo luôn là những thứ tạo nên nét đẹp rất riêng và đặc thù cho ngành thời trang. Từ những họa tiết chim hồng hạc màu sắc rực rỡ đến những chiếc vest dài vai độn trông rất thành thị và chuyên nghiệp đều có điểm chung là được lấy cảm hứng từ thập niên 80 - thập niên đại diện cho sự vui tươi, ăn chơi và phóng khoáng.

Họa tiết chim hồng hạc màu sắc rực rỡ được lấy cảm hứng từ thập niên 80.

Thập niên 80 thế kỷ 20 đại diện cho sự vui tươi, tiệc tùng và ăn chơi phóng khoáng.

Họa tiết lông thú bất chấp mùa

Và không thể kế thiếu những chiếc khoác họa tiết da báo, lông thú, da rắn mang cảm hứng hoang dã cũng vẫn đang on trend. Truyền cảm hứng cho sự mạnh mẽ, phóng khoáng và tự do như những loài mãnh thú trên thảo nguyên, những chiếc áo khóa dáng dài, to đồ sộ có thể gây ấn tượng ngay lập tức.

Họa tiết da thú, lông thú luôn mang đến sự bóng bẩy và ấn tượng mạnh.

