6 gợi ý để lên đồ "sành hết nấc" như người dân của "thành phố không ngủ"

Dưới đây là 6 phong cách người New York gợi ý cho mùa đông

1. Áo khoác lông cừu

Không thể phủ nhận áo khoác puffer là áo khoác hàng đầu của phong cách New York. Tuy nhiên, áo khoác lông cừu cũng "nỗ lực" để giành danh hiệu trong tháng này. Những chiếc mũ trùm đầu này đã được nhìn thấy trong rất nhiều buổi trình diễn Thu/Đông 22-23, và bây giờ chúng tôi tiếp tục bắt gặp chúng trên vỉa hè của New York. Chiếc áo khoác ngoài cổ điển này được biết đến là ấm cúng, sang trọng và thiết thực (đây là điểm cộng lớn đối với người dân New York). Áo khoác lông cừu kết hợp đẹp mắt với nhiều món đồ chủ lực của phong cách mùa đông khác, từ áo len cổ điển và quần jean đến váy đan và bốt cao đến đầu gối. Ngoài ra, có rất nhiều lựa chọn ngoài kia, cho dù bạn đang tìm kiếm một chiếc có lớp phủ bằng da hay một chiếc có màu sắc bắt mắt.

2. Áo khoác da

Nói về áo khoác, phong cách da dài đang có thời điểm của chúng. Trong vài tháng qua, chúng ta đã thấy áo khoác ngoài dài đến mắt cá chân ở mọi nơi. Và mặc dù không có gì ngạc nhiên khi thấy những chiếc áo khoác da trở thành phong cách của người dân New York, nhưng chính độ dài sẽ tạo thêm một góc cạnh nhất định cho món đồ chủ lực này. Mặc chiếc áo da của bạn bên ngoài chiếc áo hoodie yêu thích của bạn và một chiếc quần jean hoặc trở nên sành điệu hơn bằng cách kết hợp một chiếc áo khoác da dài bên ngoài một chiếc quần dài toàn màu đen và cài cúc.

3. Túi Fanny

Cho dù bạn yêu thích hay ghét chúng, những chiếc túi đeo hông vẫn tiếp tục xuất hiện. Đối với năm 2022/2023, mặt hàng chủ lực của thập niên 80 đang có xu hướng hiện đại, đặc biệt là từ các bậc cha mẹ ở NYC. Tất cả các bà mẹ tuyệt vời đều bất ngờ lắc lư túi đeo chéo bên hông hoặc sau lưng với đồ ăn nhẹ và khăn lau cho con của họ. Mặc dù theo truyền thống, những chiếc túi đeo hông thường được đeo ở thắt lưng (do đó đôi khi chúng được gọi là túi thắt lưng), các bà mẹ ở New York đang giữ cho mọi thứ luôn mới mẻ bằng cách đeo nó trước ngực như một chiếc túi đeo chéo hoặc thậm chí đeo chéo trên cánh tay như một chiếc túi xách thông thường.

4. Váy maxi denim

Hiện tại denim midis và maxis đang được ưa chuộng. Phong cách Y2K gần đây đã hồi sinh, xuất hiện tại các show diễn Xuân/Hè 2023 như nhà mốt Margiela và Fendi. Một món đồ chuyển tiếp tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn, bạn có thể mặc một chiếc váy maxi denim với bốt cao và quần bó ngay bây giờ, giày thể thao và giày lười kiểu dáng đẹp khi mùa xuân đến gần. Hoặc, bạn luôn có thể chọn con đường denim on denim hoàn toàn nếu bạn là người hâm mộ bộ tuxedo của Canada.

5. Những chiếc khăn lớn và táo bạo

Đã qua rồi cái thời của những chiếc khăn vô cực và những phụ kiện xinh xắn không thể giữ ấm cho tất cả chúng ta trong mùa đông. Ngày nay, người dân New York đang thêm những chiếc khăn quàng cổ dài hơn vào tủ quần áo của họ. Vogue đã dự đoán phong trào này từ tháng 2 và ngày nay chúng ta đang chứng kiến những phong cách cồng kềnh hơn như khăn quàng cổ phồng ngày càng phổ biến. Nhưng bạn vẫn không thể sai lầm với một chiếc khăn cầu vồng chunky cổ điển (giống như những chiếc khăn được thấy trong một video lan truyền trên TikTok có hình ảnh một người bán hàng rong ở NY được coi là 'The NY Scarf Guy').

6. Giày thể thao cổ thấp Nike Dunk

Văn hóa giày thể thao rất phổ biến ở NYC. Bạn không thể lên tàu điện ngầm hoặc bước vào cửa hàng tạp hóa địa phương mà không phát hiện ra một đôi giày đẹp. Mặc dù chúng ta có thể kể tên một số thương hiệu nổi tiếng ngoài kia nhưng Nike rất khó bị đánh bại khi nói đến sự nổi tiếng trong thành phố. Vâng, chúng ta yêu thích những chiếc Air Force 1 và Air Max, nhưng hãy nhớ đừng bỏ qua Nike Dunk Low. Đó là một hit lớn trong những năm 2010 và gần đây đã xuất hiện trở lại ở New York. Có rất nhiều màu sắc và kiểu dáng của loại giày thể thao cổ điển này, vì vậy chúng tôi sẽ không phán xét bạn nếu bạn sớm bắt đầu trở thành một tín đồ giày thể thao.

