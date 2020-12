6 công thức ăn vận mùa đông sang trọng cho quý cô bận rộn

Sau đây là 6 outfit mùa đông giúp bạn lên đồ nhanh chóng, đơn giản mà vẫn sang trọng.

Là phái đẹp, ai mà không muốn lúc nào mình cũng xúng xính trong bộ trang phục hợp thời trang. Song đối với những ai bận rộn thì đó là điều thách thức. Do đó, sau đây là 6 outfit mùa đông giúp bạn lên đồ nhanh chóng, đơn giản mà vẫn sang trọng.

Blazer ngoại cỡ + áo len cổ lọ + quần tây + boot

Phối một chiếc áo khoác blazer cùng bất cứ thứ gì như áo len và quần ống rộng basic sẽ mang lại nét hiện đại và bóng bẩy cho bạn ngay lập tức. Để thanh lịch tuyệt đối, màu sắc trang nhã nên được ưu tiên hơn cả như màu ghi xám, kem, trắng ngà, cà phê sữa hay màu camel. Bộ ba quần áo này vốn đã đảm bảo tính thẩm mỹ, song người sành mặc sẽ chọn cho mình một chiếc túi hay khăn lụa nổi bật làm điểm xuyết cho set đồ.

Statement coat + hoodie + quần tây + giày thể thao

Nếu chỉ là đi dạo phố, song bạn vẫn muốn mình trông như một quý cô sang trọng trong một bộ đồ thoải mái, hãy để chiếc áo khoác dáng dài họa tiết đảm nhận điều đó. Trang phục mùa thu gồm một chiếc áo hoodie, quần tây rộng, giày sneaker khá tiện lợi khi bạn khoác thêm áo choàng hoa văn hay in hình thú vị bên ngoài để trở thành set đồ mùa đông chỉ trong tích tắc. Nếu bạn muốn mặc chúng đi làm, có thể thay thế bằng chiếc áo len hoặc đôi giày cao gót.

Puffer + áo cao cổ + váy in hình động vật + bốt chunky

Thoạt nhìn, set đồ màu cúc vạn thọ này hơi nổi bật so với một buổi hẹn hò và bắt mắt so với môi trường công sở. Nhưng công thức này sẽ hoàn toàn thuyết phục nếu bạn khéo lựa chọn màu sắc phù hợp cho từng hoàn cảnh và đừng quên điểm nhấn luôn là chiếc váy in họa tiết động vật đang thịnh hành. Bên cạnh đó, bộ đôi màu sắc thời thượng hiện nay là cặp màu lạc đà – vàng, cam đất – nâu,... sẽ cho diện mạo của bạn hiệu ứng hoàn hảo.

Áo khoác đen + legging + giày cao gót

Nâng tầm chiếc quần legging yêu thích của bạn bằng cách kết hợp chúng với áo cổ lọ, áo khoác ngoài và giày cao cổ nhọn. Sự rung cảm toàn màu đen thật dễ dàng và sang trọng. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi diện mạo của mình bằng một chiếc áo khoác màu sắc khác để trẻ trung hơn mà vẫn thanh lịch.

Váy maxi + blazer + bốt cao đến đầu gối

Bạn không thể phủ nhận sức mạnh của váy liền thân trong việc mặc đồ. Trong mùa này, hãy kết hợp một đôi bốt cao đến đầu gối và khoác thêm một chiếc áo khoác nỉ hoặc áo khoác lông thuần chay (nếu trời đặc biệt se lạnh) cho công việc hoặc cuộc sống sau giờ làm việc của bạn.

Váy + quần + áo khoác + boots

Mặc quần dưới váy hoặc đầm là công thức thời trang luôn hiệu quả. Hãy thử diện mạo này cho mùa đông với chiếc áo khoác và giày cao gót yêu thích của bạn để có một sự rung cảm đơn giản nhưng tính ứng dụng cao.

Jumpsuit + áo cổ lọ + bốt

Áo liền quần luôn là lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn vì tâm lý mặc một lần. Với trang phục mùa đông, chúng cũng khá tiện lợi, bởi chỉ cần mặc chiếc áo cổ lọ bên dưới, bên ngoài là chiếc áo trench coat là bạn đã có ngay một sét đồ hoàn chỉnh.

Nguồn: http://danviet.vn/6-cong-thuc-an-van-mua-dong-sang-trong-cho-quy-co-ban-ron-50202020127265830.htm