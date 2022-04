5 set đồ đi làm cực trẻ và phong cách cho nàng công sở

Để làm mới phong cách thời trang chốn văn phòng, chị em hãy học các mẹo mix đồ sau.

Phong cách công sở luôn khiến các nàng đau đầu vì không biết nên mặc như thế vừa đảm bảo formal mà không bị dừ và nhàm chán. Ngoài những tone màu tối như xám, xanh navy hay đen, chị em nên F5 style bằng những gam sáng và chú ý lựa chọn các item phù hợp vóc dáng.

Quần jean + áo sơ mi

Quần jean vốn đại diện cho phong cách năng động và cũng là món đồ chẳng bao giờ lỗi mốt. Vì thế, khi mặc quần jean, bạn trông sẽ tươi trẻ hơn. Với áo sơ mi, chị em nên ưu tiên kiểu điệu đà hoặc có chất liệu thoáng mát, mỏng nhẹ hay họa tiết hoa sẽ cuốn hút hơn. Ngoài tông trắng, sắc hồng, vàng pastel, tím oải hương là những gam màu mà nàng nên thử với áo sơ mi.

Quần jean và áo sơ mi trắng dáng crop-top rút eo giúp nàng năng động hơn.

Ngoài quần jean bó, nàng có thể chọn quần jean ống rộng cũng đang là hot-trend.

Áo sơ mi dạng điệu đà như sơ mi hoa, sơ mi chấm bi hay thắt nơ điệu đà giúp nàng nữ tính hơn.

Chân váy chữ A mini + áo sơ mi

Bên cạnh quần jean, chân váy chữ A cũng là một trong những món đồ tôn lên nét trẻ trung cho phái đẹp chốn văn phòng. Kiểu dáng chữ A sẽ giúp giấu được nhược điểm bụng to nên các nàng eo "bánh mì" nhất định không thể bỏ qua item này. Chiều dài lý tưởng cho chân váy chữ A là trên đầu gối 15-20cm.

Chân váy chữ A xếp nếp một bên cùng áo sơ mi và giày bệt tạo nên phong cách nhẹ nhàng cho nàng công sở.

Chân váy mini denim và áo polo hoặc áo sơ mi kết hợp sneaker là bột đôi tuyệt vời phù hợp không chỉ đi làm mà cả đi chơi.

Nếu mê sắc hồng, chị em hãy áp dụng công thức phối đồ này.

Chân váy midi + áo sơ mi/áo thun

Nếu có đôi chân to thì chị em tốt nhất nên diện kiểu chân váy midi để che đi nhược điểm. Với người vừa to bụng và chân, hãy chọn chân váy chữ A midi, còn nếu chỉ to phần chân thì chân váy midi dập ly là lựa chọn hoàn hảo. Đừng quên chọn một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun đơn giản để hoàn thiện vẻ ngoài.

Chấn váy midi dáng chữ A màu xanh thiên thanh và áo sơ mi cùng tông tạo nên set đồ ăn ý.

Chân váy denim midi với đường xẻ giữa tạo sự sexy chừng mực.

Còn đây là style dành cho các nàng "bánh bèo".

Quần ống rộng + áo sơ mi

Quần ống rộng chính là item được gọi tên nhiều nhất trong những năm gần đây. Lý do là bởi món đồ này giúp tạo sự phóng khoáng, thoải mái nhưng cũng hack dáng cực hiệu quả. Bạn nên chọn quần ống rộng bằng vải để diện đi làm sẽ formal hơn.

Quần vải ống rộng màu be cùng áo thun và điểm nhấn là thắt lưng giúp nàng thanh lịch và trẻ hơn.

Nếu thích sự dịu dàng thì một chiếc quần ống rộng hồng là gợi ý tuyệt vời.

Quần baggy + áo thun

Quần baggy và áo thun cũng là set đồ không thể bỏ qua với các chị em công sở. Hãy biến tấu bằng cách xắn gấu quần 1-2 lần để tăng sự năng động cho diện mạo.

Quần baggy bằng chất liệu kaki xắn gấu kết hợp áo thun/áo dệt kim tạo phong cách vintage.

Dịu dàng cùng quần baggy và áo sơ mi peplum.

