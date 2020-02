4 nguyên tắc để bạn hóa nữ hoàng mặc đẹp trong ngày 8/3

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 09:13 AM (GMT+7)

Khi mặc hở quá nhiều, vô tình bạn đã nhầm lẫn giữa khái niệm gợi cảm và khoe thân.

Bất cứ cô gái nào cũng muốn mình là tâm điểm của các sự kiện

Chẳng cần phải đợi đến khi được mời tới dự những lễ trao giải nghệ thuật danh giá, ngay từ bây giờ, hãy chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo và phong thái kiêu hãnh nhất khi đi dự các bữa tiệc cùng đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân.

Nhớ tuân theo 4 nguyên tắc dưới đây nếu muốn trở thành nữ hoàng của các sự kiện, bất kể bạn có phải là ngôi sao hay không:

1. Nội y quyết định tới 50% độ hoàn hảo của bộ trang trang phục

Các trang phục dự sự kiện thường nghiêng về ba thái cực: hoặc mỏng manh ôm sát, hoặc hở xẻ sexy, hoặc là cả hai! Chính vì đặc điểm dễ nhận dạng này, người ta luôn có những kiểu nội y dành riêng cho dòng trang phục đi sự kiện. Việc mặc những mẫu nội y được thiết kế chuyên biệt giúp người mặc tuyệt đối yên tâm dù có đang mặc những trang phục dễ gây sự cố. Thậm chí sự kiện ấy diễn ra buổi tối và khắp nơi bủa vây bởi ánh đèn flash, nơi mọi thứ dễ dàng bị phơi bày nhất đi chăng nữa, các quý cô trông vẫn chẳng có chút tì vết nào!

2. Nếu không thể sắm hàng hiệu, hãy mặc đồ may đo nhưng vừa vặn

Hàng hiệu là từ khóa nhiều người sẽ nghĩ đến đầu tiên khi có sự kiện quan trọng cần tham dự. Tuy nhiên, giữa sở thích, nhu cầu và việc có thỏa mãn được hay không lại là chuyện khác. Không cô gái nào lại chê những bộ đầm xa xỉ hay những bộ trang sức đính kim cương lấp lánh, song nếu không có đủ khả năng chi cho những thứ ngoài tầm với ấy, bạn có thể chọn đồ may đo để thay thế. Sự vừa vặn của trang phục may đo cùng những đường kim mũi chỉ của tiệm may “ruột” sẽ khiến bạn trở nên cực kỳ đặc biệt giữa các cô gái mặc hàng hiệu khác.

3. Đừng hở quá nhiều nếu bạn không muốn gây thị phi

Không ít quý cô muốn nhân các sự kiện để khoe tối đa vẻ đẹp cơ thể, nghĩa là bất cứ chỗ nào đẹp đều tranh thủ khoe ra triệt để bằng các trang phục thiếu vải. Song khi mặc hở quá nhiều, vô tình bạn đã nhầm lẫn giữa khái niệm gợi cảm và khoe thân. Có lẽ bạn không ý thức được rằng mình đang ở đâu, và rằng việc dung hòa giữa hai yếu tố gợi cảm cùng thanh lịch mới giúp bạn tạo được thiện cảm, thay vì những điều thị phi.

4. Biết đâu là màu quyền lực

Khi không biết đâu là kiểu dáng trang phục giúp mình tôn lên triệt để dáng vóc, cứ diện những bộ cánh khiến bạn thấy thoải mái, có thiết kế đơn giản song phải đảm bảo đó là màu sắc quyền lực giúp tạo nên ấn tượng đặc biệt. Trong hầu hết các sự kiện, màu đỏ, màu đen hay trang phục ánh kim sẽ giúp bạn thành công trong việc chinh phục những ánh nhìn.

