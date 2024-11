4 món đồ đẹp thanh lịch giúp chị em theo đuổi phong cách “Demure Fall” hot nhất thu đông 2024, vượt mặt “Old Money"

Xu hướng thời trang liên tục thay đổi và chị em có thể tìm ra "bầu trời" cho riêng mình. Gần đây, trong giới thời trang xuất hiện xu hướng “Demure Fall”, trong đó đề cao phong cách ăn mặc lịch sự, thanh lịch và gò bó.

"Demure Fall" là sự tiếp nối của phong cách "Old Money" nhưng nhấn mạnh vẻ đẹp của các chi tiết và kết cấu, đề cao sự tinh tế và thanh nhã trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời thể hiện sự sang trọng phù hợp trong nhiều dịp khác nhau. Phong cách này có tính ứng dụng cao và dễ phù hợp với những người bình thường hơn so với phong cách "Old Money".

Chân váy midi đẹp dịu dàng phù hợp với phong cách Demure Fall.

Họa tiết kẻ caro đang quay trở lại mùa thu đông năm nay và nó hoàn toàn phù hợp với phong cách Demure Fall.

Những món đồ lụa mềm mịn, toát lên vẻ sang chảnh giúp chị em nâng tầm phong cách.

Áo khoác dáng dài chỉ nên diện tối đa tới mắt cá chân tránh dìm dáng.

Năm nay, màu đỏ mỏ neo và đỏ Burgundy đã trở thành những gam màu được ưa chuộng trong mùa thu đông.

Áo len kết hợp với váy trông sang trọng và cũng không kém phần thanh lịch, đặc biệt là với những tông màu nhẹ nhàng như be, kem, xám,... giúp chị em tạo nên tổng thể nhẹ nhàng. Ngoài ra, bạn có thể chọn một chiếc áo len rộng để tăng cảm giác phóng khoáng.

Bộ vest trông thanh lịch và chuyên nghiệp theo phong cách "Demure Fall" rất phù hợp với nơi công sở. Chỉ cần nhớ chọn một bộ vest vừa vặn và có đường nét gọn gàng. Bạn có thể chọn màu kaki cổ điển, xanh đậm và xanh ô liu, những màu phổ biến trong mùa thu đông năm nay mà không làm mất đi sự ổn định và phóng khoáng.

Về chi tiết phù hợp, bạn có thể chọn một chiếc thắt lưng mỏng để làm nổi bật vòng eo, kết hợp cùng một chiếc túi xách hoặc túi có phần quai dây xích để tổng thể trông trang trọng nhưng vẫn nhẹ nhàng và thanh lịch.

3. Áo khoác dài kèm bốt

Tốt nhất bạn nên giữ màu sắc của đôi bốt theo tông màu của “Demure Fall” và không chọn bất kỳ yếu tố cường điệu hay phô trương nào. Ví dụ, bốt cao bồi không phải là một lựa chọn tốt.

Bất kỳ món đồ nào kết hợp với quần âu đều có thể mang lại cho người mặc cảm giác trung tính và thanh lịch, sang trọng và gọn gàng mà không quá trang trọng.

Kết hợp với giày da hoặc giày đế bệt màu đen đơn giản và các phụ kiện kim loại nhỏ để tạo nên phong cách tinh tế, đơn giản nhưng chi tiết.

Đôi khi, xu hướng không chỉ là một phong cách thời trang chốc lát. Nó có thể trở thành hình ảnh mà bạn theo đuổi lâu dài. Nếu bạn tìm thấy những bộ quần áo và kiểu dáng mình thích, hãy viết câu chuyện của riêng bạn trong thế giới thời trang nhỏ bé đó.

