Kiểu dáng Old money phong vị cổ điển cho mùa hè

Mùa hè là thời điểm để thử nghiệm các xu hướng mới và đón nhận vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn có thể mặc được. Phong cách thẩm mỹ Old money, vẫn tiếp tục là xu hướng kể từ khi xuất hiện vào năm ngoái, tất cả đều hướng đến sự sang trọng và sự đơn giản cao cấp. Nếu bạn muốn tự mình thử phong cách kiếm Old money nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chúng tôi sẽ giúp bạn.

Kiểu dáng Old money là gì?

Kiểu dáng Old money đã trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa đại chúng trong nhiều thập kỷ. Bắt nguồn từ văn hóa đại học preppy và giới kinh doanh cao cấp, kiểu dáng này gợi nhớ đến sự sang trọng và giàu có. Phong cách Old money là về đẳng cấp. Nó không phải là những nhãn hiệu thiết kế hay quần áo hào nhoáng, thay vào đó là lấy cảm hứng từ các triều đại giàu có trong quá khứ và hiện tại. Những điều cơ bản của phong cách Old money là những món đồ được thiết kế phù hợp, logo tối giản và thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình trong bất kỳ thập kỷ nào.

Các bộ phim truyền hình như Gossip Girl đã khiến phong cách Old money trở nên phổ biến hơn. Biểu tượng phong cách như Công nương Diana cũng được coi là đỉnh cao của phong cách cổ điển Old money. Ngày nay, đó là phong cách được những người yêu thời trang ở mọi lứa tuổi đón nhận.

Những thiết kế cho tủ quần áo thẩm mỹ Old money hợp thời trang

Việc thử một xu hướng mới có thể gây e ngại đặc biệt nếu đó là một xu hướng hoàn toàn mới đối với bạn. Dưới đây là một số món đồ thiết yếu trong tủ quần áo có thể gợi lên phong cách Old money một cách dễ dàng:

Giày ba lê

Giày múa ba lê không chỉ dành cho việc luyện tập khiêu vũ. Chúng sang trọng và đơn giản, kết hợp tốt với quần jean ống đứng cũng như với váy tennis hoặc váy mùa hè.

Áo phông trắng cổ điển

Một chiếc áo phông trắng chất lượng cao là món đồ đầu tư có thể kết hợp với hầu hết mọi thứ. Chọn một chiếc phông trắng có hình dáng đơn giản và tối thiểu hoặc không có thương hiệu để phù hợp nhất với thẩm mỹ này.

Áo blazer

Cũng sang trọng khi kết hợp với quần jean và áo phông cũng như với vest, áo blazer là một phần thiết yếu của phong cách Old money. Hãy chọn một chiếc blazer có màu trung tính như đen, kem hoặc be.

Quần short trắng hoặc kem

Quần short trắng là món đồ không thể thiếu trong mùa hè và là một phần của nhiều trang phục cổ điển. Để phù hợp về mặt thẩm mỹ, hãy chọn những chiếc quần short không quá chật nhưng vừa vặn với vòng eo tự nhiên của bạn.

Phụ kiện

Bất kỳ món đồ nào trong số này, cùng với những phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng như khăn lụa, túi xách có kết cấu hợp lý hoặc khuyên tai dạng vòng, sẽ mang đến cho bạn cơ hội vô tận để tạo ra những bộ trang phục mới. Hãy suy nghĩ về chất lượng hơn số lượng khi xây dựng tủ quần áo capsule. Đầu tư vào những món đồ được thiết kế phù hợp để tôn lên vóc dáng của bạn và khiến bạn cảm thấy cũng như trông giống như một triệu đô la.

Mang lại kiểu dáng trang điểm tự nhiên, cao cấp

Trong khi phong cách thẩm mỹ Old money tập trung vào quần áo thì cách trang điểm của bạn có thể bổ sung hoàn hảo cho tổng thể. Chọn kiểu trang điểm đơn giản, rực rỡ, bao gồm một làn da không tì vết và một chút phấn má hồng hoặc phấn tạo khối nhẹ nhàng. Một đôi môi đỏ cổ điển là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ vẻ ngoài cổ điển nào. Chọn một màu son lì kết hợp với nước da đẹp và bạn sẽ thể hiện hoàn hảo phong cách cổ điển trong mùa hè này. Kết thúc mọi thứ bằng một chút hương thơm yêu thích của bạn.

