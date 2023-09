11 Tuần lễ thời trang đặc sắc trên khắp thế giới

Tuần lễ thời trang Úc

Tuần lễ Thời trang Úc đã tổ chức các sự kiện vào tháng 5 vừa qua để giới thiệu các bộ sưu tập Cruise 2024 của một loạt nhà thiết kế từ Acler đến Nicol & Ford. Sau buổi biểu diễn, AAFW đã công bố Báo cáo về Sức mạnh của Tuần lễ Thời trang, chứng minh rằng các sự kiện này giúp các nhà thiết kế nhỏ và có uy tín phát triển thương hiệu của họ. AAFW diễn ra mỗi năm một lần và trưng bày các bộ sưu tập Cruise, tổ chức các hội thảo và kết hợp triển lãm vật lý và kỹ thuật số.

Tuần lễ thời trang Berlin

Theo trang web của họ, hơn 20.000 người đã tham dự Tuần lễ thời trang hai năm một lần ở Berlin nhằm tôn vinh “sự sáng tạo, tự do và hòa nhập”. Các nhà thiết kế có thể tham gia "Cuộc thi ý tưởng", khuyến khích các nhà thiết kế suy nghĩ đổi mới và nỗ lực tạo ra sự thay đổi trong thế giới thời trang. Tuần lễ thời trang mới chớm nở này dự kiến ​​diễn ra vào ngày 4-7 tháng 2 năm 2024 và ngày 8-12 tháng 7 năm 2024.

Tuần lễ thời trang Copenhagen

Tuần lễ thời trang Copenhagen đã khởi động vào tháng 8 với sự góp mặt của các thương hiệu bao gồm Ganni, Latimmier và Stamm. Copenhagen tập trung nhiều vào tính bền vững trong các tuần lễ thời trang và thông qua Kế hoạch hành động bền vững kéo dài ba năm, CPHFW đã thúc đẩy các thương hiệu ưu tiên tính bền vững. Để các thương hiệu trưng bày bộ sưu tập của mình, họ phải tuân thủ các yêu cầu cơ bản về tính bền vững, công bằng, hòa nhập và điều kiện làm việc. Năm nay, Ganni đã làm một điều gì đó mới mẻ khi lấy cảm hứng từ AI để tạo ra bộ sưu tập của mình trong mùa này. Mùa Thu/Đông 2024 của CPHFW sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2024.

Tuần lễ thời trang Tokyo

Tuần lễ thời trang Tokyo đã kết thúc vào đầu tháng này và có nhiều kiểu dáng đáng nhớ. Các thương hiệu bao gồm Kanako Sakai, Rainmaker, Harunobumurata và Seven by Seven đã giới thiệu bộ sưu tập của họ cho mùa Xuân/Hè 2024. Theo trang web của họ, khẩu hiệu của FWT khuyến khích các thương hiệu “trở thành điểm khởi đầu cho sự hợp tác giữa các nhà thiết kế, nhà sản xuất và nhà bán lẻ quần áo. Tuần lễ thời trang Tokyo sẽ trở lại từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 3 năm 2024 cho bộ sưu tập Thu/Đông 2024 của họ.

Tuần lễ thời trang Seoul

Hơi trùng lặp với triển lãm nghệ thuật quốc tế Frieze của NYFW và Seoul, Tuần lễ thời trang Seoul trình diễn nghệ thuật trên sàn diễn. Các buổi trình diễn trước đây không diễn ra vào tháng 9 nhưng nhằm nỗ lực huy động sự sáng tạo trong thế giới nghệ thuật và thời trang cùng nhau. Seokwoon Yoon, Vegan Tiger và BLR bước lên sàn diễn với những vẻ ngoài giàu trí tưởng tượng cho mùa Xuân/Hè 2024, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Ngoài những buổi trình diễn có sức ảnh hưởng lớn, Tuần lễ thời trang Seoul còn tạo ra một chương trình đào tạo mang tên "Thế hệ tiếp theo", nhằm đào tạo các nhà thiết kế mới trở thành những nhà thiết kế thành công. Tuần lễ thời trang Seoul diễn ra hai năm một lần nhưng chưa có ngày cụ thể cho mùa Thu/Đông 2024.

Tuần lễ thời trang Madrid

Tuần lễ thời trang Madrid đã kết thúc mùa Xuân/Hè 2024, nơi nhiều nhà thiết kế Tây Ban Nha trưng bày bộ sưu tập của họ. Mùa này, các thương hiệu như SKFK, Paloma Suárez và Emeerree đã chứng tỏ Tuần lễ thời trang Madrid là "sự kiện thời trang lớn của Tây Ban Nha", như họ mô tả trên trang web của mình. MBFW nhằm mục đích cung cấp cho các nhà thiết kế Tây Ban Nha một nền tảng để trưng bày các bộ sưu tập của họ và chứng minh vị thế của họ trong thế giới thời trang.

Tuần lễ thời trang Cộng hòa Dominica

Chỉ còn 21 ngày nữa, sự kiện thời trang lớn nhất trong năm ở Caribe sẽ bắt đầu. Tuần lễ thời trang RD bao gồm các nhà thiết kế tài năng đến từ Cộng hòa Dominica cũng như các nhà thiết kế quốc tế. Các nhà thiết kế từ Giannina Azar đến Jorge Duque đến Carolina Almonte đều dự kiến ​​​​tham gia. Nhìn chung, giao diện của RDFW rất đặc biệt, ấn tượng và là thứ mà bạn có thể sẽ không bao giờ tìm thấy ở nơi khác.

Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Ngày 8-15 tháng 10: Tuần lễ thời trang Thượng Hải diễn ra trong tiết trời mùa thu dày đặc. Khi quảng bá các sự kiện, họ nhấn mạnh những từ như “thực tế”, “tương lai”, “hành động” và “phục hồi”, chứng tỏ Tuần lễ thời trang Thượng Hải có thể là một tuần sáng tạo cho thời trang.

Tuần lễ thời trang Dubai

Trước đây được gọi là Tuần lễ thời trang Ả Rập, năm nay Hội đồng thời trang Ả Rập chính thức đổi AFW thành Tuần lễ thời trang Dubai. AFW đã xuất hiện từ năm 2015, nhưng với sự phát triển mới này, Dubai sẽ làm nên lịch sử vào mùa thu năm nay bằng cách tổ chức tuần lễ thời trang chính thức đầu tiên. DFW mới dự kiến ​​​​sẽ diễn ra hai lần mỗi năm với các ngày sắp tới là từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024 và ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024 đã được lên lịch.

Tuần lễ thời trang Vancouver

Kể từ năm 2001, Tuần lễ thời trang Vancouver đã tôn vinh các nhà thiết kế khác nhau từ khắp nơi trên thế giới hai lần mỗi năm. VFW đã tận tâm tạo ra tác động toàn cầu đến mức nó từng được tiếp thị là Tuần lễ Thời trang Quốc tế. Nhưng VFW đã làm nổi bật các nhà thiết kế của British Colombia thông qua Giải thưởng Nancy Mak hàng năm của họ. Giải thưởng này được trao cho một nhà thiết kế BC đang lên và xuất sắc mỗi năm. VFW cung cấp cho người chiến thắng hướng dẫn và công cụ để giúp họ phát triển hơn nữa trong thế giới thời trang. VFW cũng giới thiệu "Global Fashion Collective", cho phép các nhà thiết kế giới thiệu tác phẩm của họ tại các tuần lễ thời trang khác trên toàn cầu.

Tuần lễ thời trang Ấn Độ London

Diễn ra tại London, kỷ niệm Tuần lễ Thời trang Ấn Độ với các buổi trình diễn của các nhà thiết kế Ấn Độ đã thành danh và đầy triển vọng. Trong nỗ lực tôn vinh "sự sáng tạo năng động của các nhà thiết kế đổi mới đẳng cấp thế giới", như họ mô tả trên trang web của mình, Tuần lễ thời trang Ấn Độ sẽ giúp bạn tiếp tục gắn bó với thời trang cho đến tháng 11. Các nhà thiết kế Ấn Độ như Samant Chauman và Kalon đã lên sân khấu mùa trước nhưng các nhà thiết kế năm nay vẫn chưa được công bố.

