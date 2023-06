Yếu tố nào giúp iPhone 15 Pro Max “đánh bại” Galaxy S23 Ultra?

Trong số các sản phẩm ra mắt vào mùa thu 2023 của Apple, iPhone 15 Pro Max là thiết bị được bàn tán nhiều nhất. Đây là phiên bản iPhone 15 sẽ chứng kiến những thay đổi quan trọng nhất. Và phần lớn sự chú ý đó đổ dồn vào thiết lập camera của điện thoại.

Nhiều năm nay, camera đã trở thành yếu tố chính khi người dùng chọn mua smartphone, là một trong những lĩnh vực quan trọng giúp các nhà sản xuất điện thoại phân biệt thiết bị của mình với các "đối thủ" cạnh tranh. Apple đã xuất sắc trong việc này khi các thế hệ iPhone hàng năm đều là những điện thoại có camera tốt nhất.

Galaxy S23 Ultra.

Tuy nhiên, Galaxy S23 Ultra đang chiếm vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng điện thoại chụp ảnh tốt nhất. Cuộc đối đầu giữa Samsung Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max được chứng minh là một trận chiến sát nút, nhưng cuối cùng, camera chính 200MP linh hoạt của Galaxy và các tính năng chụp ảnh xa mạnh mẽ đã giúp sản phẩm này đứng đầu.

Do đó, nhiều người đang hết sức quan tâm đến cách Apple phản ứng với iPhone 15 Pro Max.

Galaxy S23 Ultra chiến thắng bằng cách nào?

Các phiên bản Galaxy S gần đây đã chứng kiến việc tăng số lượng megapixel trên camera chính. Với Galaxy S20 Ultra, máy chỉ có camera chính 108MP. Các phiên bản tiếp theo đã tăng kích thước của cảm biến đó, cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn. Đối với Galaxy S23 Ultra, Samsung lại tăng số lượng megapixel lên 200MP.

iPhone 14 Pro Max.

Camera chính 200MP mang lại rất nhiều sự linh hoạt cho chủ sở hữu Galaxy S23 Ultra. Đáng chú ý, người dùng có thể chụp ảnh ở độ phân giải đầy đủ. Thêm nữa, cảm biến có thể kết hợp 4 pixel thành 1 pixel để có ảnh 50MP.

Thử nghiệm thực tế cũng cho thấy, camera 200MP của Galaxy S23 Ultra đã mang lại một số kết quả đáng kinh ngạc, bao gồm cả ảnh cắt hoặc ảnh thiếu sáng xuất sắc. Kết quả là chiếc smartphone cao cấp của Samsung đã “đánh bại” hầu hết mọi flagship khác, bao gồm cả chiếc iPhone tốt nhất của Apple – iPhone 14 Pro Max.

Điều đó có ý nghĩa gì đối với iPhone 15 Pro Max?

Năm ngoái, Apple đã thực hiện nâng số MP cho cặp iPhone 14 Pro lên 48MP (iPhone trước đây thường sử dụng cảm biến 12MP cho camera chính). Camera 48MP cho phép người dùng iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max kết hợp 4 pixel thành 1 pixel để chụp ảnh 12MP, tối ưu hóa khả năng thu sáng hoặc nhấn mạnh chi tiết ở độ phân giải 48MP đầy đủ.

Do đó, xu hướng này sẽ tiếp tục với iPhone 15 Pro Max, đặc biệt là ở dạng cảm biến lớn hơn. Một tin đồn cho hay, Apple sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX903 1/1,4 inch cho camera chính trên iPhone 15 Pro Max, tăng 11% so với cảm biến được sử dụng trên các mẫu iPhone 14 Pro. Cảm biến lớn hơn thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp ảnh chụp của iPhone 15 Pro Max sáng hơn.

Ảnh concept iPhone 15 Pro Max.

Tuy nhiên, không ít tin đồn khẳng định cảm biến camera chính trên iPhone 15 Pro Max sẽ giống với cảm biến trên cặp iPhone Pro hiện tại.

Nếu iPhone 15 Pro Max có camera chính giống như bản tiền nhiệm thì sản phẩm này làm thế nào có thể cạnh tranh với Galaxy S23 Ultra và Galaxy S24 Ultra vào đầu năm 2024?

Câu trả lời nằm ở các camera còn lại của iPhone 15 Pro Max.

Camera tele của iPhone 15 Pro Max

Trên lý thuyết, thông số kỹ thuật của ống kính tele trên các mẫu iPhone Pro khá ổn – iPhone 14 Pro Max có ống kính tele 12MP với khả năng zoom quang 3x.

Tuy nhiên, khi so sánh với các điện thoại khác, khả năng chụp ảnh zoom của iPhone không được ưa chuộng. Galaxy S23 Ultra có tới 2 ống kính tele – một ống kính hỗ trợ zoom quang 3x và một ống kính khác có khả năng zoom 10x.

Do đó, flagship Samsung hỗ trợ zoom quang học và kỹ thuật số tốt hơn so với iPhone. Trong khi iPhone 14 Pro Max chỉ có thể zoom kỹ thuật số lên đến 15x, Galaxy S23 Ultra có thể lên đến 100x.

iPhone 15 Pro Max sẽ có ống kính tiềm vọng.

May mắn là theo nhiều tin đồn, iPhone 15 Pro Max sẽ có ống kính tiềm vọng. Ống kính tiềm vọng sẽ xếp chồng các bộ phận khác nhau của thấu kính chụp ảnh xa theo chiều dọc, mang tới nhiều không gian hơn để tăng độ phóng đại so với những thấu kính xếp chồng theo chiều ngang. Do đó, camera sẽ có khả năng zoom quang học cao hơn. Các tin đồn cho hay, iPhone 15 Pro Max sẽ có thể hỗ trợ zoom quang 6x. Đây sẽ là bước "nhảy vọt" về mặt nhiếp ảnh trong lịch sử của iPhone.

Triển vọng camera iPhone 15 Pro Max

Thực tế, iFan không cần quá lo lắng về những thay đổi khác sẽ được Apple có hoặc không thể thực hiện trên camera của iPhone 15 Pro Max trong năm nay. Chỉ cần sử dụng ống kính tele tốt hơn, iPhone 15 Pro Max hoàn toàn có thể cạnh tranh tốt hơn với camera Galaxy S23 Ultra của Samsung.

