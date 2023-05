Top smartphone tầm trung mới nhất, "hot" nhất tháng này

Hiện tại, những biến động về kinh tế đã khiến nhiều người chi tiêu tiết kiệm hơn. Do đó, những chiếc smartphone tầm trung luôn là lựa chọn an toàn nhất. Đây cũng là lý do khiến các nhà sản xuất smartphone liên tục tung các dòng điện thoại giá phải chăng ra thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu.

Cùng điểm qua một số điện thoại tầm trung mới nhất và “hot” nhất thời điểm hiện tại.

1. Galaxy A24

Dù không có khả năng kết nối 5G như các phiên bản "anh em" trong dòng Galaxy A nhưng Galaxy A24 vẫn được yêu thích nhờ thiết kế mặt lưng mang phong cách Galaxy S23 cao cấp. Cấu hình của máy cũng tương xứng với giá bán.

Cụ thể, người dùng có thể tự tin chụp ảnh với camera sau 50MP; chơi game cực mượt nhờ chip Helio G99; xem phim cả ngày trên màn hình 6,5 inch và pin 5000 mAh. Cuối cùng, khả năng sạc nhanh 25W của thiết bị cũng giúp rút ngắn thời gian chờ đợi hơn.

2. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Mẫu smartphone 4G này tạo điểm nhấn với người dùng tầm trung thông qua camera chính 108MP xịn sò, đem lại ảnh chụp cực "đỉnh" bất kể điều kiện ánh sáng. Đó là chưa kể khả năng sạc nhanh 67W cho viên pin 5000 mAh sẽ duy trì trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Mặt trước máy cũng là màn hình 6,67 inch khá lớn (với tốc độ làm mới 120Hz), mang tới không gian tương tác lớn hơn. Chi tiết "đục lỗ" chứa camera selfie 16MP cho phép chủ nhân của chúng chụp ảnh khá đẹp mắt.

3. Vivo V27e

Chiếc smartphone tầm trung Vivo V27e mới được bán ra tại thị trường Việt không lâu. Điện thoại gây chú ý với thiết kế mặt lưng siêu đẹp mắt, cụm camera sau bố trí khá giống Galaxy S23 cao cấp. Ở mặt trước, màn hình 6,6 inch với chi tiết "đục lỗ", mang tới trải nghiệm xịn sò hơn so với các "đối thủ".

Cùng với đó, sức mạnh xử lý từ chip MediaTek Helio G99 + RAM 8GB cũng đủ sức chơi tốt mọi game di động và các ứng dụng phổ biến. Thiết lập camera sau 64MP + 2MP + 2MP và nhiều bộ lọc tích hợp hứa hẹn sẽ đem lại ảnh chụp cực "nịnh mắt" tới người dùng chuyên "sống ảo".

4. Xiaomi A2+

2 ưu điểm lớn của máy chính là dung lượng pin 5000 mAh siêu lớn - cung cấp thời lượng pin cả ngày. Chưa hết, Xiaomi vẫn tích hợp cho sản phẩm của mình con chip và bộ nhớ đủ mạnh để xử lý mượt các tác vụ đơn giản; máy quét vân tay ở mặt lưng giúp mở khoá an toàn hơn.

Thiết lập camera sau kép (gồm camera chính 8MP) của thiết bị dù không cho ảnh chụp quá xuất sắc nhưng cũng đủ sáng rõ trong tình huống đủ sáng. Ở phía trước, màn hình 6,52 inch với độ phân giải HD+ dư sức hiển thị nội dung sống động và sắc nét.

5. Realme C30s

Trong danh sách này, Realme C30s là gợi ý có giá bán thấp nhất, chỉ từ 1,79 triệu đồng. Đây là mẫu smartphone phổ thông, giá cực tốt cho người dùng.

Điện thoại có tới 3 tuỳ chọn bộ nhớ RAM, cung cấp hiệu năng trung bình cho các tác vụ đơn giản; camera trước và sau chất lượng 5MP và 8MP đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Và mặc dù có giá thấp, máy vẫn có pin 5000 mAh - đủ dùng cả ngày dài. Thêm vào đó, thiết kế cạnh phẳng cũng cho trải nghiệm cầm khá chắc tay.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/top-smartphone-tam-trung-moi-nhat-hot-nhat-thang-nay-1468533.ngn