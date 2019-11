Samsung vẫn là “ông hoàng” trên thị trường smartphone

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 15:00 PM (GMT+7)

Theo thống kê, thị trường điện thoại thông minh vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ trong quý 3, Samsung bán ra nhiều lô hàng nhất.

Theo báo cáo mới nhất từ ​​International Data Corporation (IDC), các lô hàng điện thoại thông minh trên toàn thế giới đã tăng khoảng 0,8% trong quý 3, từ tháng 7 đến tháng 9.

Thị phần của các thương hiệu smartphone.

Ước tính, thị trường đã bán ra khoảng ​​358,3 triệu smartphone – nhiều hơn một chút so với con số 355,6 triệu một năm trước và cũng tăng 8,1% so với quý 2 năm 2019. Công ty xác nhận là doanh số điện thoại thông minh quý 3 đã tăng trưởng tích cực trong hai năm qua.

Top 5 thương hiệu bán ra nhiều điện thoại thông minh nhất quý 3 năm nay.

Trong top 5 nhà sản xuất lớn nhất, Samsung vẫn đứng đầu với 78,2 triệu smartphone bán ra trong quý 3 này, chiếm 21,8% thị phần và tăng trưởng 8,3% hàng năm. Đứng ở vị trí thứ hai là Huawei với 66,6 triệu điện thoại, chiếm 18,6% thị phần toàn cầu. Ấn tượng hơn, Huawei có mức tăng trưởng cao nhất so với năm trước - 28,2% nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ “quê hương” Trung Quốc.

iPhone 11 của Apple.

Apple đứng ở vị trí thứ ba với 46,6 triệu iPhone và 13% thị phần nhưng sụt giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xiaomi là công ty tiếp theo, xuất xưởng 32,7 triệu đơn vị, ít hơn 3,3% so với năm trước. Oppo lọt vào top 5 với 31,2 triệu smartphone, nhiều hơn 4,1% so với kết quả của năm ngoái.