Samsung báo cáo doanh số smartphone tăng nhưng lợi nhuận vẫn giảm

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 16:30 PM (GMT+7)

Mặc dù báo cáo doanh số điện thoại tăng nhưng Samsung vẫn ghi nhận mức giảm lợi nhuận chung trong Qúy 4 năm 2019.

Mới đây, công ty công nghệ lớn nhất Hàn Quốc đã công bố báo cáo tài chính và tiết lộ lợi nhuận quý 4 vừa qua giảm so với cùng kỳ năm 2018 do giá chip bộ nhớ giảm và doanh số bán màn hình suy yếu. Doanh số smartphone Samsung nói riêng đã thấy nhu cầu điện thoại và máy tính bảng quý 4 đã tăng lên so với cùng kỳ năm 2018 và lý do chủ yếu là mùa lễ. Mặt khác, doanh thu và lợi nhuận của hãng này vẫn giảm do chi phí tiếp thị lớn và doanh số điện thoại thông minh cao cấp không khả quan.

Bảng biểu về doanh số và lợi nhuận của bộ phận di động Samsung trong từng quý của 3 năm nay.

Nhìn chung, trong năm 2019 vừa qua, Bộ phận CNTT & Truyền thông di động ( IT & Mobile Communications Division) Samsung đã đạt doanh thu 107,27 tỷ won, cao nhất trong ba năm qua. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể, đây lại là năm tồi tệ nhất của Samsung Electronics kể từ năm 2017.

Samsung Electronics đã thu về lợi nhuận không cao. Cụ thể, trong năm 2019, bộ phận Di động đã công bố lợi nhuận hoạt động là 9,27 tỷ won, đây là kết quả tồi tệ nhất trong ba năm trở lại đây. Con số này phù hợp với tổng lợi nhuận của cả công ty đã giảm gần 50% so với năm 2018 – mảng kinh doanh chip bán dẫn và các Giải pháp thiết bị (Device Solutions) chỉ mang về lợi nhuận bằng 1/3 so với năm 2018.

Một nhà máy của Samsung.

Về kế hoạch và kỳ vọng trong tương lai, Samsung dự đoán doanh số về chip nhớ, màn hình OLED, thiết bị điện tử tiêu dùng sẽ còn khá yếu. Trong năm 2020 này, công ty cho biết sẽ cố gắng cải thiện về hiệu quả kinh doanh tổng thể nhưng vẫn không dám chắc chắn được bất cứ điều gì trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

