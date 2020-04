iPhone tháng 4 đua nhau giảm, iPhone XS Max giảm tới 05 triệu

Không chỉ smartphone Android, dòng iPhone cũng đang rơi vào đợt giảm giá mạnh nhất từ đầu năm nay.

Khi dịch Covid-19 bùng phát và người dân đều ở nhà thì doanh số smartphone suy giảm là điều tất yếu. Do đó, hàng loạt các nhà bán lẻ chính hãng trong nước đang ra sức giảm giá điện thoại di động để kích thích nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân, và iPhone cũng nằm trong số đó.

Cùng điểm qua những mẫu iPhone đang giảm “sốc” nhất tuần này.

1. iPhone XS Max 256GB (giảm 05 triệu đồng)

Giá bán: 28,99 triệu đồng

Sau khi dòng iPhone 11 được bán ra, danh tiếng của dòng iPhone XS cao cấp cũng suy giảm đi không ít. Bởi lẽ, cấu hình của iPhone XS Max cũng không lớn hơn iPhone 11 là bao (trừ cỡ màn hình và dung lượng pin). Càng trong thời gian này, iPhone lại càng giảm mạnh.

So với giá mới ra mắt, iPhone XS Max đã giảm hơn 10 triệu đồng nên đây là thời điểm vô cùng lý tưởng. So với iPhone 11 Pro, iPhone XS Max vẫn có sức mạnh không kém (được trang bị chip A12), chỉ thiếu ống kính góc rộng, tuổi thọ pin khá mạnh mẽ và các chức năng phụ cũng chính xác tương đương.

Ngoài ra, phiên bản iPhone XS Max 64GB cũng đang giảm 2,5 triệu đồng, chỉ còn 25,49 triệu đồng. Cặp iPhone XS 64GB/ 256GB hiện được giảm 02 triệu đồng, có giá lần lượt là 18,99 và 22,99 triệu đồng.

2. iPhone 11 Pro Max (giảm 02 – 2,1 triệu đồng)

Giá bán: từ 31,89 triệu đồng

Đây là mẫu smartphone cao cấp nhất hiện nay của “Nhà Táo” và iFan chắc chắn sẽ tiếc nuối nếu không tranh thủ sở hữu chúng trong đợt giảm giá mạnh này. iPhone 11 Pro Max không chỉ sở hữu chip mạnh nhất (A13) kết cấu camera mạnh nhất (3 camera 12MP), màn hình lớn nhất (6,5 inch) mà còn có tuổi thọ pin lớn nhất trong lịch sử iPhone.

3. iPhone 11 Pro (giảm 1,5 triệu đồng)

Giá bán từ: 29,49 triệu đồng)

Có thể nói, iPhone 11 Pro là phiên bản thu nhỏ của iPhone 11 Pro Max. Do đó, nếu yêu thích những mẫu smartphone có kích cỡ nhỏ và mạnh mẽ thì đây là lựa chọn tối ưu nhất. iPhone 11 Pro có màn hình OLED nhỏ gọn 5,8 inch, cũng được tích hợp chip A31 mạnh mẽ; RAM 4GB; cụm 3 camera sau nhưng chỉ có thỏi pin dung lượng 3046 mAh.

4. iPhone 11 (giảm từ 500.000 đồng – 1,1 triệu đồng)

Giá bán: từ 21,49 – 24,49 triệu đồng

Cùng với iPhone XR, iPhone 11 là mẫu iPhone được yêu thích nhất vì có giá bán hợp lý nhất, cấu hình cũng mạnh mẽ không kém so với iPhone 11 Pro vì cùng được tích hợp chip A13. Tuy nhiên, điện thoại chỉ có cụm camera sau kép 12MP và màn hình LCD rẻ tiền hơn.

Bù lại, thiết bị lại có tới 6 phiên bản màu rực rỡ, màn hình 6,1 inch vừa tay cầm hơn so với iPhone 11 Pro Max và tuổi thọ pin tốt hơn cả iPhone XR năm 2018.

5. iPhone 8 Plus 64GB/ iPhone 7 Plus 32GB (giảm 1,1 và 2,2 triệu đồng)

Giá bán : 14,89 và 10,79 triệu đồng

Cùng với các mẫu iPhone khác, cặp iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus cũng chung xu hướng này. Chúng là sự lựa chọn an toàn cho những ai không thích kiểu thiết kế tai thỏ và có khả năng chi trả thấp hơn. Cả hai đều có cặp camera sau kép 12MP với khả năng chụp ảnh chân dung, màn hình 5,5 inch với viền dày và phím Home vật lý quen thuộc.

Với các tác vụ thông thường, chúng cũng có khả năng đáp ứng khá tốt. Điểm trừ có lẽ là cả hai không có khả năng nhận diện khuôn mặt Face ID và tốc độ xử lý kém hơn so với thế hệ iPhone mới.

*Lưu ý: Giá bán của nhiều sản phẩm trong bài chỉ áp dụng tới hết ngày 07/04.

