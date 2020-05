iPhone 12 giá rẻ bất ngờ là điểm nhấn thu hút iFan trong tuần này

Thứ Bảy, ngày 09/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều điều đáng chú ý liên quan đến các sản phẩm của Apple trong tuần vừa qua, trong đó đặc biệt là những chi tiết về loạt iPhone 12 sắp ra mắt.

Thật không thể tin được, có vẻ Apple sẽ giữ giá bán khởi điểm cho sản phẩm ở mức thấp hơn cả loạt iPhone 11 ra mắt năm ngoái mặc dù một lượng lớn các thay đổi thiết kế và nâng cấp.

Dĩ nhiên cũng có một số tin tức khác liên quan đến Apple trong tuần vừa qua có thể mang đến tin vui cho mọi người, chẳng hạn máy quét vân tay trên màn hình iPhone, thông tin thêm về các điểm tương đồng giữa iPhone SE với iPhone 8, iPhone vẫn tăng mạnh ở một số nơi bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành và cả sự hợp tác liên quan đến phòng chống Covid-19 giữa Apple và Google. Hãy cùng điểm qua những thông tin mới nhất đến với Apple trong tuần này.

Dòng iPhone 12 vẫn đi đúng hướng, nhưng nếu muốn hàng xịn phải chờ thêm

Theo báo cáo từ The Wall Street Journal, kế hoạch ra mắt dòng iPhone 12 dự kiến vẫn diễn ra trong khung thời gian thông thường, có thể là tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 mà việc sản xuất có thể gặp sự chậm trễ, có nghĩa chúng có thể đến các cửa hàng bán lẻ muộn hơn so với bình thường, ít nhất đối với các phiên bản Pro. Về cơ bản, phải mất thêm thời gian đến tháng 10 hoặc tháng 11, chúng ta mới có thể sở hữu iPhone 12 Pro hoặc iPhone 12 Pro Max (tên dự kiến).

Giá bán dòng iPhone 12 có thể rất bất ngờ

Nói về dòng iPhone 12, đã có những thông tin rất thú vị liên quan đến giá bán khởi điểm của chúng. Một trong những tin đồn về giá được chú ý nhiều nhất đến từ YouTuber FrontPageTech khá nổi tiếng gần đây về độ chính xác liên quan đến các sản phẩm Apple.

Cụ thể, phiên bản rẻ nhất của dòng iPhone 12 sẽ ở mức khởi điểm là 649 USD (15,2 triệu đồng), thấp hơn 50 USD (1,17 triệu đồng) so với iPhone 11 rẻ nhất. Ngạc nhiên hơn, đó là mức giá áp dụng cho phiên bản màn hình OLED, biến nó trở thành iPhone OLED rẻ nhất từ trước đến nay. Trước đó, vị trí này thuộc về iPhone X, XS hoặc 11 Pro.

Bất chấp Covid-19, Apple vẫn thắng đậm

Báo cáo thu nhập của Apple trong quý trước cho thấy rằng việc đặt cược của công ty vào các dịch vụ như Apple TV Plus đang được đền đáp. Tuy nhiên, tăng trưởng so với cùng quý năm ngoái không tốt hơn nhiều so với năm 2019, điều này không bình thường đối với Apple. Chắc chắn mọi người đang tự hỏi liệu quý tiếp theo của Apple ra sao trong bối cảnh họ đối mặt với hậu quả từ đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới phải không?

Tin đồn cảm biến vân tay trong màn hình lại xuất hiện

Tin đồn về việc Apple có thể mang cảm biến vân tay dưới màn hình của một mẫu iPhone cao cấp đã xuất hiện trở lại trong các báo cáo gần đây. Mặc dù có vẻ như Apple cuối cùng sẽ đưa công nghệ này lên iPhone nhưng dường như khả năng này sẽ không diễn ra trong năm nay. Thay vào đó, công ty có thể sẽ áp dụng công nghệ mới vào năm 2021.

iPhone SE mới thực sự chỉ là một chiếc iPhone 8

Các chuyên gia đến từ iFixit gần đây đã tháo bung iPhone SE và thấy rằng một số thành phần chính của iPhone SE mới thực sự hoàn toàn tương thích với các bộ phận của iPhone 8. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mua một chiếc iPhone 8 với giá rẻ và sử dụng một số bộ phận của nó trong iPhone SE mới của mình, điều đó đôi khi cần thiết trong các tình huống cần sửa chữa để tiết kiệm chi phí thành phần.

Điện thoại Android xịn nhất còn thua cả iPhone SE

Cũng liên quan đến iPhone SE, có vẻ như nếu ai đang sở hữu những chiếc điện thoại Android cao cấp sẽ cảm thấy “chẳng ưa gì” với tuyên bố mới đây của CEO Apple Tim Cook. Theo vị thuyền trưởng này, iPhone SE mới của họ có sức mạnh có thể vượt qua các smartphone Android cao cấp. Khi nhắc đến iPhone SE mới và smartphone Android cao cấp có nghĩa là người dùng đang so sánh một iPhone giá 399 USD với những chiếc điện thoại có giá lên đến cả nghìn đô. Có vẻ Tim Cook hơi quá đà nhưng chắc chắn rằng, mức giá quá hấp dẫn sẽ khiến iPhone SE thành công trong việc lôi kéo người dùng.

Doanh số iPhone 11 tăng mạnh ở thị trường Apple từng muốn bỏ rơi

Mặc dù thói quen lịch sử của Apple là loại bỏ các thị trường mới nổi nhưng có vẻ như iPhone 11 đang tạo ra một số bước tiến cho công ty ở Ấn Độ. Theo Counterpoint Research, Apple là thương hiệu tăng trưởng nhanh thứ ba trong thị trường smartphone ở Ấn Độ trong quý đầu tiên của năm nay.

iOS sẽ giúp thông báo cảnh báo phơi nhiễm Covid-19

Apple và Google đang hợp tác để cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập API dễ dàng vào dữ liệu smartphone để giúp tạo các ứng dụng thông báo phơi nhiễm các bệnh nhân nhiễm Covid-19. API này hiện đang được triển khai ở dạng beta.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong tuần vừa qua liên quan đến các sản phẩm và các dịch vụ từ Apple. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp mọi người có cái nhìn khái quát về những sự kiện liên quan đến Nhà Táo trong những ngày đầu tiên của tháng 5.

