Huawei mở nhà máy bí mật lách lệnh cấm, chính phủ Mỹ vào cuộc

Báo cáo được đưa ra bởi Bloomberg cho thấy kế hoạch này của Huawei nhằm góp phần hiện thực hóa tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Theo SIA, Huawei đã mua lại ít nhất hai nhà máy hiện có ở Trung Quốc và đang xây dựng thêm ít nhất ba nhà máy nữa. Số tiền cho việc này, khoảng 30 tỷ USD, Huawei đã nhận được từ chính phủ Trung Quốc và chính quyền thành phố quê hương Thâm Quyến.

Chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm Huawei từ năm 2019.

Vì Huawei xây dựng và mua cơ sở vật chất của các công ty khác dưới những tên gọi khác nhau mà không tiết lộ sự tham gia của mình vào các cấu trúc này, điều đó cho phép hãng vượt qua các lệnh trừng phạt và mua thiết bị của Mỹ để sản xuất chip cũng như các vật liệu bị trừng phạt khác.

Trong phản hồi trước báo cáo của Bloomberg, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang theo dõi tình hình và sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Bộ Thương mại Mỹ đã đưa hàng chục công ty Trung Quốc khác ngoài Huawei vào danh sách đen. Theo SIA, điều này bao gồm cả hai công ty là một phần của mạng lưới Huawei, gồm Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. và Pengxinwei IC Manufacturing Co., hay PXW.

Các nhà máy của Huawei được che giấu tên thật.

Đồng thời, việc công bố bí mật sản xuất của Huawei đã gây ra cảnh báo trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mỹ được cho là đang xem xét thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Trung Quốc.

