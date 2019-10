4 thay đổi giúp nữ công sở mặc đẹp mùa thu

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 00:55 AM (GMT+7)

Trang phục cao cổ mang tới vẻ trưởng thành, kín đáo, rất hợp mặc đi làm hoặc tới những nơi trang trọng.

Nữ công sở nên mặc cầu kỳ hơn đôi chút khi trời vào thu

Mỗi một mùa, thời trang lại yêu cầu những sự thay đổi nhất định. Bạn không thể diện mãi một chiếc váy cộc tay đi làm, cũng như không thể mang liên tục đôi xăng đan quai mảnh xuống phố khi thời tiết đã chuyển từ hè sang thu.

Nếu là một quý cô công sở luôn đề cao vẻ ngoài thời trang, 4 thay đổi dưới đây là điều cần thiết giúp bạn mặc đẹp khi mùa lạnh tới:

1. Chất liệu ren

Nhìn qua tưởng mỏng mảnh nhưng nhờ việc may thêm lớp lót, các trang phục bằng ren trở nên dày dặn, che chắn tốt hơn, do đó phù hợp với nữ công sở khi trời vào thu. Thay vì các thiết kế bằng voan, chiffon, lụa đã diện suốt mùa hè, quý cô văn phòng nên làm bạn với chất liệu ren nhiều hơn, từ sơ mi cho tới váy liền, từ chân váy cho tới áo khoác. Trang phục ren được may tỉ mẩn hai lớp không chỉ giúp giữ ấm vừa đủ trong ngày se trời, mà còn mang đến vẻ ngoài sang trọng, trang nhã cho người mặc.

2. Các thiết kế cao cổ

Diện áo len cổ lọ e rằng vẫn còn quá sớm trong thời điểm này. Song một vài trang phục nhẹ nhàng hơn như áo thun, sơ mi cao cổ thì lại vô cùng thích hợp. Phần cổ cao vừa phải giúp bảo vệ cơ thể trong khi bản thân thiết kế cổ cao cũng đang là xu hướng được phái đẹp trên toàn thế giới ưa chuộng. Với nữ công sở, trang phục cao cổ mang tới vẻ trưởng thành, kín đáo, rất hợp mặc đi làm hoặc tới những nơi trang trọng.

3. Váy áo nhiều chi tiết cầu kỳ hơn

Trang phục với thiết kế tối giản, ít chi tiết trang trí luôn là lựa chọn hàng đầu của phái đẹp công sở vào mùa xuân hè. Nhưng khi trời đã chuyển dần sang thu đông, hãy cho phép mình diện thường xuyên hơn những trang phục cầu kỳ, có điểm nhấn bằng các chi tiết như bèo, xếp li, đính hạt, đính cườm… Các chi tiết trang trí ấy không chỉ tô điểm thêm cho set đồ công sở, giúp xóa tan sự nhàm chán, mà còn tạo cảm giác dày dặn và sang trọng hơn cho bộ trang phục.

4. Phối đồ kiểu layer

Nếu các item dày dặn không phải là đích đến của bạn, thử kiểu mặc nhiều hơn một lớp (layer) để giữ ấm cũng như tạo cảm giác mới mẻ. Áo len mỏng mặc ngoài sơ mi, áo khoác bên ngoài váy liền, áo nỉ bên ngoài áo thun cổ lọ… Chỉ cần nắm vững một vài công thức cơ bản như thế rồi tự biến tấu dựa trên màu sắc, chất liệu, bạn đã có ngay hàng chục set đồ đi làm không đụng hàng và tuyệt đối hợp với ngày thu.