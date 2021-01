Xe xịn, hàng hiệu châu Âu giảm thuế vào Việt Nam

Cơ hội nhập thiết bị, máy móc tốt Việt Nam là nước nhập khẩu lớn đối với mặt hàng máy móc, thiết bị. Trong khi đó, châu Âu, Anh là những thị trường có thế mạnh về mặt hàng máy móc, thiết bị và là thị trường nhập khẩu lớn thứ tư của Việt Nam đối với mặt hàng này. Do vậy, việc Việt Nam dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng máy móc, thiết bị từ châu Âu dù mất bảy năm thuế mới về 0% nhưng sẽ thúc đẩy tăng nhập khẩu. Qua đó giúp Việt Nam có thể giảm phụ thuộc ở các thị trường khác. “Do máy móc, thiết bị của châu Âu có công nghệ cao hơn một số thị trường truyền thống khác nên điều này có thể tạo cơ hội để Việt Nam cải thiện công nghệ sản xuất trong nước” - ông Tống nói. Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội DN Cơ khí - Điện TP.HCM Cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu bổ sung cho nhau Bộ Công Thương cho hay cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam so với Anh mang tính chất bổ sung thay vì cạnh tranh. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu mặt hàng dệt may, giày dép, gỗ, thủy sản… và nhập khẩu từ Anh các mặt hàng như dược phẩm, máy móc, thiết bị. Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định Việt Nam-Anh có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu. Sau sáu năm số dòng thuế được xóa bỏ nâng lên 91,8%, tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu và sau chín năm sẽ là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch).