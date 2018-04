Từ khóa nào đang hot khi tìm kiếm điều hòa mùa nóng?

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Bạn đang tìm hiểu để sắm một chiếc điều hòa “giải nhiệt” cho gia đình khi mùa nóng cận kề? Các chuyên gia điện máy khuyên bạn hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định “móc ví” để không phải hối tiếc.

Xu hướng tìm kiếm điều hòa mùa nóng

Theo báo cáo hành vi tiêu dùng 2017 của Google khảo sát, 49% người tiêu dùng Việt Nam cho biết tìm kiếm thông tin về sản phẩm nào đó là một trong những hoạt động thường xuyên của họ trên internet. Con số này chắc chắn cao hơn rất nhiều đối với các sản phẩm có chi phí lớn như điều hòa. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin vô cùng chi tiết, rõ ràng, cụ thể trên mạng internet từ các hãng sản xuất, siêu thị điện máy, hoặc từ chính nhận xét của các khách hàng khác.

Tuy nhiên, để không bị “hoa mắt chóng mặt” với hàng trăm chủng loại, mẫu mã, model của máy điều hòa, các chuyên gia khuyên bạn nên xác định trước mức chi phí định mua, công suất máy và các tính năng cần có phù hợp với không gian gia đình để lọc bớt những thông tin không cần thiết và tìm được chiếc điều hòa ưng ý một cách nhanh chóng hơn.

Dưới đây là một số từ khóa cần lưu ý khi tìm hiểu về điều hòa năm nay: điều hòa tiết kiệm điện, điều hòa thanh lọc không khí, điều hòa tính năng thông minh...

“Điều hòa tiết kiệm điện”

Mùa hè luôn là mùa “cao điểm” do lượng điện năng tiêu thụ tăng đột biến. Do đó, hãy lưu ý tới tính năng tiết kiệm năng lượng khi sắm điều hòa để giảm bớt nỗi lo về chi phí tiền điện mỗi tháng cho gia đình. Nếu gia đình bạn sử dụng điều hòa trong thời gian liên tục 8h/ngày thì lựa chọn điều hòa sử dụng công nghệ biến tần thế hệ mới như LG Dual Cool Inverter sẽ giúp tiết kiệm tới 70% năng lượng tiêu thụ và làm lạnh phòng nhanh hơn 40% so với điều hòa non-inverter thông thường. Đồng thời, công nghệ này cũng giúp điều hòa vận hành rất êm nhẹ ở mức 18dB – mức độ ồn thấp nhất trong tất cả các dòng máy lạnh hiện nay theo thử nghiệm được công bố của chính hãng. Nếu gia đình có con nhỏ, người già, người khó ngủ ban đêm thì đây là một tính năng tuyệt vời bạn không nên bỏ lỡ.

Điều hòa Dual Cool Inverter của LG vận hành tiết kiệm điện với độ ồn thấp nhất.

“Điều hòa thanh lọc không khí”

Không khí kém lưu thông trong phòng điều hòa là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh dị ứng, viêm đường hô hấp, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ. Do đó, không ít gia đình đã phải sắm riêng những chiếc máy lọc không khí trong nhà. Nắm bắt nhu cầu đó, các hãng điện tử lớn như LG đã ra mắt thị trường dòng điều hòa tích hợp tính năng thanh lọc không khí giúp bảo vệ sức khỏe người dùng. Người dùng hoàn toàn có thể biết được chất lượng không khí trong phòng nhờ bộ cảm biến tự động đo lường mức độ bụi, ô nhiễm và hiển thị thông qua 6 mức độ màu trên màn hình điều hòa. Khi khởi động chức năng lọc không khí, máy sẽ tự động phát ra 5 triệu ion âm để bắt giữ các phân tử bụi và vi khuẩn, thanh lọc và trả lại bầu không khí sạch cho cả căn phòng.

Chức năng thanh lọc không khí tự động của LG Dual Cool Inverter bảo vệ sức khỏe gia đình toàn diện

“Điều hòa tính năng thông minh”

Những ngày nóng bức, bạn chắc hẳn sẽ rất khó chịu khi về nhà đầy mồ hôi mà bật mãi điều hòa vẫn chưa mát. Vì thế, nếu có điều kiện tài chính, hãy nhắm một thiết bị thông minh có thể giúp bạn “điều khiển từ xa”. Nghe có vẻ hơi xa vời nhưng thực tế, bạn sẽ có được điều này nếu sử dụng sản phẩm điều hòa có ứng dụng Smart ThinQ của LG. Với ứng dụng này, bạn có thể điều khiển điều từ bất cứ nơi đâu thông qua điện thoại di động. Ví dụ đơn giản: trước khi về nhà, bạn có thể khởi động điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió…để khi về đến nơi, bạn có thể tận hưởng bầu không khí mát lành!

Ứng dụng Smart ThinQ cho phép điều khiển điều hòa mọi lúc, mọi nơi từ điện thoại thông minh.

Khi bắt đầu chọn mua điều hòa, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng các gợi ý nêu trên và đừng quên tham khảo thêm thông tin từ người tư vấn tại các siêu thị, trung tâm điện máy uy tín để lựa chọn của bạn thực sự đúng đắn nhé.