Sắm bồn nước, bình nước nóng, máy lọc nước R.O và bể Septic – cơ hội trúng xe SH

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 07:00 AM (GMT+7)

Ngay từ khi khởi nghiệp, nhà sáng lập tập đoàn Sơn Hà khi đó đã nung nấu một tham vọng không hề nhỏ:"Mang Sơn Hà đến từng căn nhà Việt, giúp người Việt cải thiện sức khỏe từ những sản phẩm gia dụng gần gũi nhất". Từ những chiếc bồn nước inox, sau 21 năm, Sơn Hà đã khẳng định thương hiệu trên từng sản phẩm gia dụng mới trong gia đình Việt.

Hơn 20 năm ở vị trí “vua bồn nước”

Nhắc đến Sơn Hà, có lẽ không thể không nhắc đến dòng sản phẩm đã làm nên “ngai vị” của tập đoàn này trong lòng người tiêu dùng Việt: Bồn nước.

Bồn nước inox Sơn Hà đã và đang là sản phẩm khó thay thế trên thị trường. Hơn hai mươi năm qua, tập đoàn này không ngừng nghiên cứu và cải tiến sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Sơn Hà đã đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất bồn nước inox: Công nghệ dập cổ liền bồn. Và hiện nay ở Việt Nam, Sơn Hà là nhà sản xuất duy nhất sử dụng công nghệ này.

Bồn nước inox dập cổ liền bồn của Sơn Hà được sản xuất trên dây chuyền máy dập thủy lực điều khiển tự động. Dập cổ liền bồn giúp loại bỏ hoàn toàn đường hàn, tăng độ cứng cáp, tính thẩm mỹ và loại bỏ nguy cơ rò rỉ đường hàn ở phần cổ bồn. Loại bỏ được công nghệ hàn nên độ bền chịu ăn mòn phá hủy của sản phẩm tốt hơn các dòng bồn inox trước đây (công nghệ hàn làm biến đổi thành phần hóa học vật liệu inox).

Bồn nước inox Sơn Hà ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng

Bồn nước nhựa Sơn Hà là sản phẩm nhằm giải quyết vấn đề tương thích giữa các nguồn nước khác nhau với bình chứa. Nếu bồn inox Sơn Hà có kiểu dáng đẹp, độ bền lên đến trên hai mươi năm, vệ sinh dễ dàng và chịu được mọi tác động của thời tiết; thì bồn nhựa Sơn Hà lại đáp ứng được việc cách nhiệt, và phù hợp với những nơi không có nước máy, nước chưa qua xử lý, kể cả nước nhiễm mặn, phèn…

Bồn nước nhựa Sơn Hà được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Australia, nguyên liệu là nhựa PE cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Với 3 lớp nhựa đã được kiểm chứng an toàn vệ sinh thực phẩm, bồn nhựa Sơn Hà có khả năng chống tia cực tím, hạn chế rong rêu tốt.

Lớp nhựa bên ngoài làm từ hạt nhựa màu cao cấp cho bề mặt bồn sáng bóng, đẹp mắt và độ bền cao. Lớp nhựa ở giữa màu đen có khả năng chống tia cực tím, ngăn được hoàn toàn ánh sáng xuyên qua, hạn chế tối đa sự hình thành rong rêu. Lớp nhựa trong cùng màu trắng, chất lượng đạt tiêu chuẩn FDA về an toàn vệ sinh thực phẩm bảo vệ sức khỏe người dùng.

“Nhà Việt cần gì, Sơn Hà có”.

Bình nước nóng Sơn Hà an toàn cho sức khỏe

Tham gia thị trường sản xuất bình nước nóng từ 2016, đến 2019 Sơn Hà tung ra sản phẩm bình nước nóng thế hệ mới Daria với các ưu điểm vượt trội: An toàn tuyệt đối với hệ thống chống giật ELCB, Rơ – le nhiệt bảo vệ 2 cấp độ và cấu tạo van một chiều chịu được áp lực cao; Giữ nhiệt lâu nhờ lớp bảo ôn Polyurethane (PU) theo tiểu chuẩn Mỹ; Thanh Magie tiêu chuẩn châu Âu, chống đóng cặn, tăng tuổi thọ sản phẩm; Công nghệ một đường hàn hạn chế rò rỉ nước; Quy trình kiểm định sản phẩm nghiêm ngặt qua 2 công đoạn thử kín trước tráng men, tăng độ bền sản phẩm; Thiết kế hài hòa, tinh tế theo phong cách Italia sang trọng; Sản phẩm này được bảo hành lên tới 10 năm. Hướng đến cam kết “sản phẩm 100% Việt Nam, phục vụ người tiêu dùng Việt”, bình nước nóng Daria đang được tập đoàn Sơn Hà phát triển theo tiêu chí chất lượng tốt, bền bỉ và an toàn với người sử dụng.

Với mong muốn cung cấp các giải sản phẩm cơ bản cho ngôi nhà Việt, Sơn Hà tiếp tục cho ra đời máy lọc nước RO với lõi lọc RO Filtec được sản xuất tại Mỹ. Máy lọc nước RO Sơn Hà hoạt động tự động hoàn toàn, từ tự động lọc, tự động xả thải đến tự ngừng khi mất nước nhằm đảm bảo an toàn cho cả hệ thống. Với công suất lên đến 240l/ngày, loại bỏ hoàn toàn các loại chất bẩn, chất độc hại, máy lọc nước RO Sơn Hà đã đáp ứng được nhu cầu nước sạch cho rất nhiều hộ gia đình.

Một sản phẩm được Sơn Hà tự hào coi là sản phẩm “cách mạng” trong bảo vệ môi trường: bể phốt thông minh Septic thay cho bể phốt truyền thống. Bể Septic được làm bằng vật liệu LLDPE, một loại nhựa nguyên sinh có độ bền cao, có tính đàn hồi, chịu được trong nhiều môi trường khác nhau với tuổi thọ cao, sản phẩm được bảo hành 50 năm.

Với hệ thống các ngăn lọc thông minh, kết hợp với hệ thống quả cầu lọc vi sinh, bể phốt thông minh Septic của Sơn Hà an toàn trong quá trình sử dụng và rất thân thiện với môi trường. Không rò rỉ chất thải, không gây mùi hôi thối, nguồn nước thải đưa ra môi trường đạt tiêu chuẩn loại B, tuyệt đối an toàn. Điều này cũng khiến cho các hộ gia đình trở nên an tâm hơn với môi trường sống, chấm dứt nỗi lo bị ngấm vào mạch nước hay bể nước ngầm sinh hoạt của gia đình.

Tập đoàn Sơn Hà triển khai chương trình khuyến mại lớn trong năm