Những dấu ấn độc đáo chứng tỏ Tuborg chịu chơi nhất làng bia

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 08:00 AM (GMT+7)

Ra đời từ năm 1880, Tuborg đến nay vẫn giữ vững vai chủ trò trong nhiều cuộc vui khi luôn thành công trong việc đưa giới trẻ đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Vậy đâu là những yếu tố độc đáo, đổi mới không ngừng làm nên sức hấp dẫn của loại bia này?

Lịch sử lâu đời “ẩn giấu” sau vẻ ngoài hiện đại

Ra đời từ cuối thế kỷ 19, những tưởng Tuborg sẽ theo đuổi phong cách 'nghiêm trang' và 'truyền thống' khi đã sớm trở thành sự lựa chọn về đồ uống yêu thích của Hoàng gia Đan Mạch. Tuy nhiên những gì mà giới mộ điệu khắp thế giới nhận thấy suốt quá trình phát triển của Tuborg đó là một thương hiệu gắn liền với sự trẻ trung, sáng tạo, không gò bó trong bất cứ khuôn khổ nào cũng như luôn hướng tới những cảm xúc tươi mới, lành mạnh. Và lần tiếp tới khi cầm trong tay một chai Tuborg, bạn hãy để ý chi tiết chiếc vương miện nhỏ xinh nằm nghiêng theo logo của thương hiệu. Biểu tượng Hoàng gia ấy ẩn chứa bí mật nhỏ đầy tự hào của Tuborg khi là vật phẩm được Hoàng gia Đan Mạch yêu thích và lựa chọn sử dụng.

Bia Tuborg là lựa chọn của giới trẻ

Xuất thân từ Đan Mạch - trái tim châu Âu, cái nôi của những thương hiệu bia vang danh khắp thế giới, yếu tố đầu tiên làm nên sức hút của Tuborg chính là vị bia tươi mát cùng hương thơm dịu nhẹ đặc biệt. Chu du qua hơn 70 quốc gia, thương hiệu đã chinh phục trái tim hàng triệu người trẻ vì những trải nghiệm độc đáo cùng những bữa tiệc phóng khoáng, thăng hoa trong âm nhạc. Là một trong những nhãn bia đầu tiên của thế giới ứng dụng công nghệ nắp giật để nắp chai được mở dễ dàng bằng tay mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, Tuborg nâng tầm trải nghiệm bia lên một bậc với sự tiện lợi và tính thời thượng.

Khuấy động bất ngờ, dẫn đầu xu hướng

Tuborg truyền bá văn hoá "giật nắp" chai khi uống bia tại Việt Nam

Khi Tuborg đặt chân tới Việt Nam, khái niệm bia nắp giật còn rất xa lạ với cộng đồng người yêu bia. Tuborg chính là thương hiệu bia quốc tế đầu tiên đem trải nghiệm giật nắp vào Việt Nam và xu hướng này ngay lập tức đã làm mưa làm gió trong các bữa tiệc của giới trẻ. Luôn gây bất ngờ và không ngừng đổi mới, trong năm 2017, Tuborg tiếp tục tung phiên bản đặc biệt với 5 nắp chai sắc màu, tượng trưng cho 5 trải nghiệm: Sing – Tím hát hò, Dance – Cam nhảy nhót, Play – Đỏ làm trò, Cheers – Lá tiệc tùng, Enjoy – Lam tận hưởng.

Trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao

Khi đã nhắc đến tinh thần Tuborg, không thể không nhắc đến những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao mà thương hiệu này đã mang tới cho giới trẻ. Cái tên Tuborg “đóng đinh” với những sự kiện âm nhạc đình đám như Tuborg Green Fest, Roskilde... các chương trình nhạc hội, âm nhạc điện tử trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, Tuborg tiếp tục mang tinh thần trẻ trung của mình đồng hành với rất nhiều các sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế như DEC 2016, Martin Garrix, Lim – Mega city, Go HardWell or Go Home 2017, chuỗi sự kiện âm nhạc đường phố, chuỗi sự kiện Tuborg - Open For Fun tưng bừng phố cổ và cảm xúc hơn nữa là Monsoon Music Festival by Tuborg (MMF by Tuborg – Lễ Hội Âm Nhạc Gió Mùa cùng Tuborg), "món ăn tinh thần đặc biệt" được trông ngóng và săn đuổi “cháy vé” hàng năm của giới trẻ.

Giới trẻ có cơ hội bùng nổ trong những đại tiệc âm nhạc đẳng cấp “cộp mác” Tuborg

Và trong những đại tiệc giải trí ấy, Tuborg không đơn thuần chỉ là một thức uống. Nhãn bia độc đáo tới từ Đan Mạch thể hiện sự khao khát và “quyết liệt” trong việc mang lại trải nghiệm mới lạ cho người dùng, khuyến khích giới trẻ sống hết mình với đam mê và cá tính riêng. Bên cạnh đó Tuborg cũng đề cao nét đẹp văn hóa lễ hội đồng thời nhắc nhớ, lưu tâm giới trẻ về thông điệp uống có trách nhiệm, có lẽ đó chính là bí quyết giúp Tuborg chiếm trọn cảm tình của các bạn trẻ.

Điểm nhấn mới – bùng nổ cuộc vui mới

Không chỉ đem đến những bất ngờ thú vị để nâng tầm trải nghiệm uống bia hay bùng nổ cuộc vui cùng âm nhạc, Tuborg còn thoả mãn phần nhìn với thiết kế chai màu xanh lá đặc trưng, trẻ trung và thời thượng cùng kiểu dáng chai dễ cầm, thiết kế bắt mắt ẩn chứa nhiều điều thú vị. Một ví dụ nhỏ về sự dí dỏm trong tính toán đầy thông minh của nhãn bia này đó là dòng chữ Tuborg in nghiêng 62.5 độ trên thân chai. Độ nghiêng hợp lý này sẽ giúp tên của nhãn hàng dễ đọc ở mọi góc độ nhất là khi có một người đối diện cầm chai bia lên để uống. Đây cũng là thông điệp "ngầm" khuyến khích giới trẻ thưởng thức trực tiếp bằng chai bia ướp lạnh thay vì rót ra ly, để cảm nhận đủ đầy mọi "sắc thái" bao gồm cả “hương” và “vị” của bia ngon vừa giật nắp.

Nối tiếp hành trình và sứ mệnh của một người “khởi tạo niềm vui”, sắp tới đây, Tuborg chuẩn bị ra chiêu với điểm nhấn đặc sắc mới trong nhận dạng hứa hẹn tạo nên xu hướng cho năm 2018. Cùng theo dõi và chờ đợi màn chào sân rất được mong đợi từ thương hiệu bia mang đậm màu sắc “party tưng bừng” này nhé.