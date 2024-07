Giá xăng dầu hôm nay 21/7: Dầu thô tiếp tục đi xuống, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp

Phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu giảm nhẹ, tối đa 30 cent, khi lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc lấn át tin tức kinh tế tích cực của Mỹ và tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn ở Trung Đông.

Ở phiên giao dịch thứ 2 của tuần, giá dầu lao dốc hơn 1% do lo ngại nền kinh tế Trung Quốc chậm lại sẽ làm giảm nhu cầu.

Giá dầu bất ngờ quay đầu tăng tốc khoảng 2% ở phiên giao dịch thứ 3 của tuần do Báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu của Mỹ thực tế giảm 4,9 triệu thùng, cao hơn so với dữ liệu từ API và cao hơn rất nhiều lần so với dự báo giảm 30.000 thùng của các nhà phân tích, cùng với sự suy yếu của đồng USD (chạm mức thấp nhất trong 17 tuần so với rổ các loại tiền tệ chính).

Đà tăng của giá dầu đã không thể kéo dài sang phiên giao dịch thứ 4.

Chốt tuần, giá dầu WTI đạt 78,6 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 82,61 USD/thùng.

Với việc giảm 3 phiên, tăng 1 phiên và trái chiều 1 phiên, dầu Brent giảm 2,4 USD cả tuần. Giá dầu WTI giảm 2,08 USD.

Giá dầu giảm mạnh

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 21/7, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.174 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.178 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.504 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.664 đồng/lít

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.611 đồng/kg.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]