Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Đồng loạt đi xuống dù tồn kho giảm

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 79,22 USD/thùng, giảm 0,2%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 83,39 USD/thùng, giảm 1,77% vào lúc 6h32 ngày 17/8 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra ngày 16/8 cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm gần 6 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 11/8 do xuất khẩu và tốc độ lọc dầu mạnh mẽ, mặc dù sản lượng dầu thô tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Cũng theo EIA, tồn kho xăng giảm khiêm tốn 300.000 thùng, tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 300.000 thùng.

Trung Quốc sẽ nhận khoảng 1,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Iran trong tháng này, theo ước tính từ Kpler, cao hơn nhiều so mức trung bình 917.000 thùng/ngày trong 7 tháng đầu năm và sẽ là mức cao nhất kể từ khi Kpler theo dõi dữ liệu từ năm 2013. Nguồn cung tăng cường từ Iran làm giảm áp lực thâm hụt trên thị trường dầu, góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Trong một diễn biến khác, tăng trưởng sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc tiếp tục chậm lại trong tháng 7 và yếu hơn nhiều so dự báo. Cụ thể, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 chỉ tăng 3,7% so tháng trước, thấp hơn nhiều so mức dự báo tăng 4,5% của các chuyên gia kinh tế và mức tăng 4,4% trong tháng 6.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 7 ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 12/2022, chỉ tăng 2,5% so tháng trước, thấp hơn nhiều so mức tăng 4,8% theo dự báo của các chuyên gia kinh tế và mức tăng 3,1% trong tháng 6.

Đầu tư tài sản cố định cũng thấp hơn kỳ vọng của thị trường trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng trở lại. Điều này phản ánh mức độ tăng trưởng chậm của nền kinh tế.

Giá dầu thô đồng loạt giảm

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 17/8 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 22.839 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 23.997 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 22.080 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 21.880 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 17.668 đồng/kg.

