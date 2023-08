Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Lao dốc dù dự báo nhu cầu dầu tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 82,75 USD/thùng, giảm 0,35%. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt 86,35 USD/thùng, giảm 0,53% vào lúc 6h26 ngày 14/8 theo giờ Việt Nam.

Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu tháng 7 của Trung Quốc đã giảm 18,8% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, nhưng vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Về tổng thể, trong tháng 7, nhập khẩu của Trung Quốc giảm 12,4%, cao hơn nhiều so với mức giảm dự kiến là 5%. Xuất khẩu cũng giảm 14,5%, trong khi các nhà kinh tế dự báo giảm 12,5%.

Cũng trong tuần trước, Bộ Lao động Mỹ đã đưa ra báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7. Theo đó, CPI của Mỹ tăng ở mức vừa phải, 0,2%. CPI tăng 3,2% kể từ tháng 7 năm ngoái.

Trong báo cáo hàng tháng phát hành hôm 11-8, IEA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu đã đạt mức kỷ lục và có thể tăng cao hơn trong tháng 8. Triển vọng này có thể kéo dài đợt tăng giá dầu thô gần đây.

Theo IEA, nhu cầu dầu của thế giới đạt mức cao nhất lịch sử là 103 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Tiêu thụ dầu tăng lên nhờ tăng trưởng kinh tế tốt hơn dự kiến ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), du lịch hàng không tăng mạnh trong mùa hè và tiêu thụ dầu tăng ở Trung Quốc, đặc biệt là đối với hoạt động lọc dầu.

IEA dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu có thể đạt đỉnh cao khác trong tháng này và đang trên đà đạt mức trung bình 102,2 triệu thùng/ngày trong năm 2023, cao nhất từ trước đến nay. Điều đó có nghĩa là nhu cầu sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày trong năm nay, với 70% tăng trưởng đến từ Trung Quốc, IEA cho biết.

Giá dầu thô giảm

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 14/8 giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 22.839 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 23.997 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 22.080 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 21.880 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 17.668 đồng/kg.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]