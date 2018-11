Chào đón vị khách thứ 100.000, The World Of Heineken chứng tỏ độ hot giữa lòng Sài Gòn

Thứ Sáu, ngày 02/11/2018 08:15 AM (GMT+7)

Được đón nhận cuồng nhiệt trong suốt năm qua với mức đánh giá 5 sao và luôn nằm trong Top 3 địa điểm đáng trải nghiệm tại Tp. Hồ Chí Minh trên TripAdvisor, The World of Heineken tọa lạc trên 3 tầng cao nhất 58-59-60 của tòa nhà BITEXCO financial tower vừa xác lập một “kỷ lục mới” cho chính mình với vị khách thứ 100,000 tham gia trải nghiệm vào tối ngày 1/11/2018

Nếu đã là người yêu Sài Gòn, lại say mê hết mình những điểm đến chỉ riêng Sài Gòn mới có thì The World of Heineken chính là dấu ấn độc đáo và và chắc chắn không thể bỏ qua.

Chào đón vị khách thứ 1.000 chỉ sau 1 tuần ra mắt kể từ 3/11/2017; để rồi chào đón vị khách thứ 10.000 chỉ sau 6 tuần tiếp theo; The World of Heineken chứng tỏ sức hút lớn với người hâm mộ khi chào đón vị khách thứ 100,000 tham gia trải nghiệm vào tối ngày 1/11/2018 vừa qua.

Đặc biệt hơn, cột mốc ấn tượng này cũng đánh dấu 1 năm của The World of Heineken với đầy ắp những trải nghiệm đáng nhớ của hàng nghìn khách tham quan.

Trong không khí tưng bừng khởi động cho mùa lễ hội, màn pháo hoa rực sáng ngay tại lối vào từ “team xanh” của The World of Heineken đã khai mở cho bữa tiệc hoành tráng chào đón vị khách may mắn.

Đam mê khám phá những điểm đến mới, lại là một fan trung thành từ lâu của Heineken, người hâm mộ chia sẻ: “Là một fan trung thành của Heineken, tôi đã từng may mắn có cơ hội được trải nghiệm Heineken Experience với những trải nghiệm về lịch sử và di sản ngay tại quê hương của Heineken. Và giờ đây lại may mắn được trở thành vị khách thứ 100,000th tại The World of Heineken là một bất ngờ thú vị khác. Những câu chuyện về di sản của Heineken trở nên gần gũi và đầy cảm hứng, đặc biệt với những người yêu bia tại Việt Nam như tôi”

Tại tầng 58, một bữa tiệc tưng bừng mang tên Star Club với những màn trình diễn bùng nổ đến từ DJ Huy DX và DJ Ty Ty đã sẵn sàng để khuấy động bầu không khí sôi động trong sự cuồng nhiệt của các khách mời

Không chỉ mang đến chuyến du hành ngược thời gian, tái hiện hành trình di sản của Heineken, The World of Heineken còn chứng tỏ độ “hot” với các tín đồ với Star Club – chuỗi party đỉnh cao diễn ra vào thứ 5 tuần thứ 3 hàng tháng.

Được khám phá chuyến hành trình di sản của Heineken; hay “mục sở thị” phong cách phục vụ chuẩn sao của Heineken; và cảm nhận một khung cảnh tuyệt đẹp của Sài Gòn từ trên cao tại khu vực World Bar – bar cao nhất tại Tp. HCM; là những trải nghiệm được khách tham quan yêu thích nhất khi tham gia trải nghiệm tại The World of Heineken.

Ghi dấu ấn đậm nét với người hâm mộ, The World of Heineken” sẽ còn mang lại nhiều hơn nữa những bất ngờ. Hãy tiếp tục hành trình khám phá của riêng mình bằng cách tham gia những hoạt động hấp dẫn tại https://www.facebook.com/TheWorldofHeineken/