UNIBEN vinh dự nhận giải thưởng danh giá "Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á" 2018

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 08:00 AM (GMT+7)

Giải thưởng "Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á" (Asia Responsible Enterprise Awards – AREA) do Hội Doanh Nghiệp Châu Á tổ chức hàng năm nhằm công nhận và tôn vinh những doanh nhân lãnh đạo và các doanh nghiệp có các hoạt đông phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, được lựa chọn từ nhiều ứng viên trên toàn khu vực. Lễ trao Giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á năm nay do Enterprise Asia vừa tổ chức ngày 1/6/ 2018 ở Manila (Philippines).

Giải thưởng "Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á" đánh giá tính trách nhiệm trong hoạt động, mức độ ảnh hưởng của dự án tới phát triển xã hội và tác động tới chất lượng cuộc sống của con người, đóng góp vào phát triển bền vững. Giải thưởng được đánh giá bởi Hội đồng bình chọn là những học giả, cố vấn uy tín hàng đầu trong khu vực. Giải bao gồm 6 hạng mục: Lãnh đạo Xanh, Đầu tư vào con người, Nâng cao Sức khỏe, Thúc đẩy Xã hội, Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.

Ở hạng mục “Nâng cao sức khỏe cộng đồng” năm nay, có 2 doanh nghiệp Việt đã vinh dự được xét trao giải thưởng là công ty UNIBEN và Tập đoàn TH. Tập đoàn TH được vinh danh thông qua Dự án “Sản xuất sữa tươi hữu cơ và phát triển các dòng sản phẩm thực phẩm hữu cơ”. UNIBEN được vinh danh "Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á" ở hạng mục “Nâng cao Sức khỏe cộng đồng” vì những nỗ lực tích cực và hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ của các bệnh nguy hiểm do thiếu i-ốt gây ra cho cộng đồng tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, một doanh nghiệp thực phẩm, gia vị Việt Nam được trao tặng giải thưởng này.

UNIBEN là doanh nghiệp sản xuất gia vị đầu tiên được vinh danh trong giải thưởng danh giá AREA

Các dự án của UNIBEN và TH đã gây ấn tượng mạnh với Ban Giám khảo của giải thưởng, là các học giả, cố vấn hàng đầu trong khu vực. Đặc biệt dự án “Hạt nêm “3 Miền” bổ sung i-ốt được đánh giá là rất thiết thực trong bối cảnh các chuyên gia dinh dưỡng đang lên tiếng báo động “Việt Nam quay lại thời kỳ thiếu iốt trầm trọng và nằm trong số 19 nước người dân thiếu iốt tồi tệ nhất thế giới” “Sau 13 năm, tình trạng thiếu i-ốt tại VN đang rất nghiêm trọng”, GS.TS Lê Danh Tuyên, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết.

Hạt nêm 3 Miền bổ sung i-ốt là hạt nêm duy nhất hiện nay đã ứng dụng thành công công thức và quy trình công nghệ từ kết quả đề tài nghiên cứu “Bổ sung i-ốt vào hạt nêm, góp phần cải thiện tình trạng thiếu hụt i-ốt trong cộng đồng” vào thực tế sản xuất công nghiệp. Đề tài do BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp và BS.CK1 Tạ Thị Lan làm chủ nhiệm, với sự quan tâm đặc biệt của Sở Khoa học công nghệ và Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, theo chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia của Bộ Y tế.

Bs.Diệp (TTDD), TS. Friday (UNICEF) và TS.Dũng (UNIBEN) trao đổi về hạt nêm bổ sung i-ốt “3 Miền”

Hạt nêm 3 Miền bổ sung i-ốt được các bác sĩ Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM khuyên dùng như một giải pháp hữu hiệu và đơn giản nhằm phòng chống các rối loạn do thiếu i-ốt gây ra, được TS. Friday Nwaigwe, Trưởng Chương trình vì sự sống còn và phát triển trẻ em của UNICEF Việt Nam đánh giá rất cao. Nhóm nghiên cứu đã được Ủy ban nhân dân TPHCM tặng bằng khen vì đã đóng góp xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia, cải thiện sức khỏe cho cộng đồng.

Thông tin thêm

Nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng i-ốt niệu có ý nghĩa phòng bệnh trên người sử dụng hạt nêm “3 Miền” bổ sung i-ốt (i-ốt niệu 24 giờ trung bình tăng lên 320,6 ± 42,3 mcg/24 giờ, cao hơn 2,3 lần so với sử dụng hạt nêm không i-ốt) và có sự gia tăng lượng i-ốt ăn vào (trung bình là 264 ± 126 mcg/ngày) so với khi sử dụng hạt nêm không bổ sung i-ốt (trung bình 95.6 ± 50.1 mcg/ngày). Món ăn vẫn được đảm bảo được trọn vẹn mùi vị thơm ngon. Lượng hạt nêm 3 Miền bổ sung theo công thức này khuyến cáo tiêu thụ là 10g/ngày/người, đảm bảo cung cấp đủ lượng i-ốt và natri khuyến nghị về dinh dưỡng của Bộ Y Tế trong việc phòng chống các rối loạn do thiếu hụt i-ốt.

"Việc dành được giải thưởng khu vực châu Á về trách nhiệm xã hội là sự ghi nhận và khích lệ rất lớn, giúp chúng tôi thêm kiên định trên con đường phát triển các sản phẩm theo hướng đem lại những lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, và góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ", ông Vũ Tiến Dũng, Tổng Giám đốc UNIBEN nhấn mạnh.