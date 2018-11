Rộng cửa cho ngành dệt may – da giày Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 02/11/2018 10:00 AM (GMT+7)

Dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực dệt may và da giày được dự báo sẽ còn tăng cao do tiềm năng xuất khẩu hai ngành này còn khá lớn nhờ Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), có nhiều lợi thế về sản xuất, và gần đây là do căng thẳng Mỹ-Trung, sẽ dẫn đến việc dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Xuất khẩu tăng cao

Các thị trường xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam cho thấy những kết quả tích cực của năm 2018 và có những dấu hiệu lạc quan cho những năm tiếp theo. Các doanh nghiệp dệt may cho biết Việt Nam đã đạt được một kỷ lục đáng nhớ trong nửa đầu năm 2018 khi doanh thu sản xuất và xuất khẩu ngành công nghiệp dệt may nằm trong top 5 trên thế giới.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong 9 tháng/2018 tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 22,45 tỉ đô la Mỹ, một kết quả kỷ lục từ trước đến nay. Đáng chú ý, hầu hết các thị trường xuất khẩu chính đều tăng cao.

Tương tự, đối với lĩnh vực giày dép, trong 9 tháng qua Việt Nam đã có kết quả tăng trưởng khá, đạt 11,74 tỉ đô la, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam là quốc gia kinh doanh, sản xuất giày dép quan trọng trên thế giới và trở thành đối tác chiến lược với các thương hiệu giày dép danh tiếng. Số lượng xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, chiếm 7,4% khối lượng xuất khẩu toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc. Các thương hiệu bán lẻ nổi tiếng như Nike, Adidas, The North Face, Timberland, Columbia… đều do các doanh nghiệp Việt Nam làm gia công hay sản xuất.

Máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành dệt may được trưng bày tại VTG 2017

Vốn đầu tư sẽ tiếp tục đến

Những hiệp định thương mại đa phương mà Việt Nam tham gia gần đây đang kéo theo sự dịch chuyển đầu tư các dự án dệt may và da giày vào Việt Nam. Ông Liang Qi Ming, đại diện Phòng thương mại Thiết bị may Quảng Đông (Trung Quốc) chia sẻ trước thềm Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt May lần thứ 18 (VTG 2018) sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 21 đến 24-11 rằng: hai lần tham gia trước, đoàn doanh nghiệp Quảng Đông có được nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị cho ngành may. Năm ngoái, có doanh nghiệp còn bán được vài chục máy ngay tại triển lãm VTG. Các doanh nghiệp cung cấp máy móc thiết bị Quảng Đông rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, họ đã đăng ký trước cho triển lãm VTG 2019.

Tương tự ở ngành da giày, theo bà Zhong Yan Li của Hiệp hội Máy làm giày Quảng Đông, doanh nghiệp da giày tỉnh Quảng Đông đến thị trường Việt Nam ngày càng tăng. Đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp da giày của tỉnh này có nhà máy hoặc văn phòng ở Việt Nam.

Hiện tại Trung Quốc vẫn đang giữ vị trí đầu bảng về kim ngạch xuất khẩu giày dép. Tuy nhiên, những tập đoàn - khách hàng hàng đầu vẫn tiếp tục xu hướng dịch chuyển đơn hàng và cả các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam sản xuất 44% tổng lượng giày của Adidas, tăng so với mức 31% của năm 2012. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ đạt 19%, giảm so với mức trên 30% của năm 2012.

VTG 2017 thu hút đông đảo khách tham quan

Tìm máy móc, thiết bị ở đâu?

Ở khía cạnh nhà tổ chức triển lãm, lãnh đạo Công ty dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers (Hồng Kông), cho biết Triển lãm VTG 2018 và Triển lãm máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu Dệt May (VitaTex) sẽ diễn ra đồng thời với Triển lãm ngành Công nghiệp Da giày và Nguyên phụ liệu (VFM) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với hơn 400 đơn vị tham gia cùng 600 gian hàng là cơ hội cho nhà sản xuất.

VTG 2018 thu hút hàng trăm thương hiệu nổi tiếng từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Bồ Đào Nha, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Gồm các thương hiệu máy thêu nổi tiếng như Bao Lun, Rich Peace, Tajima, ZSK; Heinz Walz, Epson, Grafica và Sulfet sẽ giới thiệu nhiều loại máy in chất lượng cao; Beworth và Silk Road trưng bày các loại máy dệt kim tiên tiến; Maika giới thiệu hệ thống CAD trong ngành may… Triển lãm có sự tham gia của các thương hiệu máy may danh tiếng từ Nhật Bản như Brother, Hikari, Juki, Yamoto…

Triển lãm VFM sẽ giới thiệu máy làm giày dép, máy đùn, máy làm da nhân tạo, máy làm túi, hệ thống CAD/CAM, nguyên liệu giày dép…

Sự kết hợp bộ ba triển lãm giữa VTG, VFM và InterDye Asia được xem là nơi tập hợp hầu hết các ngành công nghiệp, mang đến cho các nhà sản xuất Việt Nam những trải nghiệm về chất lượng, tiết kiệm thời gian vào dịp cuối năm 2018. Khi Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thị trường dệt may, giày dép toàn cầu, triển lãm VTG 2018 được giới trong ngành cho là cách hiệu quả để kết nối với mạng lưới toàn cầu.