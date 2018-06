Máy làm kem tươi Elip giữ kem luôn tươi, lạnh trong suốt 24 giờ

Thông tin chi tiết: TRỤ SỞ CHÍNH: Số 58-60 Đường 1,Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM Website: www.sieuthitaigia.vn Hotline: 1800 6884 Chuyên viên tư vấn 24/7: 0902050201 ( Mr Mạnh) ĐỊA CHỈ CÁC CHI NHÁNH KHÁC TRÊN TOÀN QUỐC: TÂN BÌNH: 80, Tân Hải, Phường 13,Q.Tân Bình BÌNH TÂN: 731 Kinh Dương Vương, P. An Lạc QUẬN 12: 312 Trường Chinh,Tân Hưng Thuận GÒ VẤP: 933 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp BÌNH TÂN: 03,Đ. 2G, Nam Hùng Vương, P. An Lạc CẦN THƠ: 77 Phạm Ngũ Lão,Q.Ninh Kiều BÌNH DƯƠNG 1: 27 ĐL Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một BÌNH DƯƠNG 2: 2A/41 Đường DT743C, BH, H. Thuận An HÀ NỘI 1: 805H Giải Phóng,Giáp Bát,Hoàng Mai HÀ NỘI 2: Số 7, BT5, Bđ Linh Đàm, Q. Hoàng Mai ĐÀ NẴNG 1: 350 Điện Biên Phủ,Q.Thanh Khê ĐÀ NẴNG 2: 01 Nam Trân, Q. Linh Chiểu NHA TRANG: 115 Đường A4,Đô Thị VCN Phước Hải