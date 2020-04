Tỷ phú USD - Tiger Woods cực giàu: "Siêu hổ" gầm vang, làng thể thao quy phục

Con đường thành công nhanh chóng

Khởi nghiệp từ năm 1996, Tiger Woods chỉ mất một năm để giành danh hiệu major đầu tiên là The Masters. Cũng trong năm đó, Tiger Woods lên ngôi cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới, bước nhảy vọt quá nhanh dành cho ngôi sao trẻ người Mỹ.

Đến năm 1999, Woods giành major thứ hai tại US PGA Championship để bắt đầu chuỗi 264 tuần liên tiếp đứng số 1 trên bảng xếp hạng thế giới. Golf thủ sinh năm 1975 tiếp tục giành thêm một loạt major - khởi đầu là US Open năm 2000, sau đó là chiến thắng ở Open Championship, US PGA và Marters 2001. Với 4 danh hiệu lớn nhất của làng golf, Woods đã đi vào lịch sử như một siêu sao của môn thể thao này.