Tỷ phú USD - Mayweather cực giàu: "Ông trùm" boxing “khủng” cỡ nào?

Những điều cần biết về Mayweather:

Tên thật: Floyd Mayweather, Jr.

Sinh: 24 tháng 2, 1977

Biệt danh: Pretty Boy, Money, TBE (The Best Ever)

Hạng cân: Super featherweight, Lightweight, Light welterweight, Welterweight, Light middleweight

Chiều cao: 1m73

Sải tay: 183 cm

Quốc tịch: Mỹ

Sự nghiệp quyền anh:

Tổng số trận: 50

Thắng: 50

Thắng knock-out: 27

